被指要砸派辱韓國瑜 康裕成澄清及要求道歉

（中央社記者陳朝福、劉冠廷高雄13日電）民進黨高雄市議員康裕成今天表示，她在質詢市長韓國瑜後，國民黨立委許淑華和文傳會副主委鄭世維散布她要砸派辱韓國瑜，要求2人2天內公開道歉，否則提出刑事與民事告訴。

康裕成與多名民進黨高雄市議員在黨團召開記者會，除了要求許淑華等公開道歉，並出示當天是要贈送韓國瑜一個征服宇宙的手套，紙袋內裝的是手套不是派。

國民黨立委許淑華表示，沒得逞不代表沒預謀，敢發言就是有所本，她敢在公開場合表達言論，就表示砸派一事不是空穴來風，要提告請自便。

康裕成表示，她澄清及說明後，許淑華、鄭世維仍持續抹黑，可惡至極，要求2人為公開造謠道歉，如果未在2天內公開道歉，將對2人提出刑事與民事告訴。

康裕成找來議會轄區高雄市警察局鳳山分局長林依仰到場，證實當天警方並未看到派，也未調集員警圍起人牆。

康裕成也表示，議會開議至今，已有8位民進黨籍高雄市議員遭到恐嚇威脅，將近1/3被網路霸凌，但民進黨團不懼怕，也呼籲韓粉停止抹黑。

康裕成日前質詢韓國瑜有關橋頭科學園區計畫議題，韓國瑜再度跳針，她於質詢後在議事廳外拿一個裝著征服宇宙利器薩諾斯手套的紙袋，但韓國瑜從另一個出入口離去，最後紙袋並沒有送給韓國瑜。（編輯：陳俊碩）1080513