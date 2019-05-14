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美中貿易戰對台影響
美中貿易談判持續進行，美國10日上調2000億美元的中國銷美貨品加徵關稅稅率後，再揚言對額外3250億美元進口中國貨品加徵關稅。總統蔡英文10日召開國安高層會議後表示，貿易戰衝擊全球經濟，但目前還未擴及台灣主力出口產業，對台影響有限。
美中貿易戰對台影響
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美中貿易戰升溫台股跌 蔡總統：內需成經濟支柱

最新更新：2019/05/14 12:00
總統蔡英文14日表示，在外部變數比較多的情況下，台灣這幾年內需已經慢慢成為經濟成長的支柱。（中央社檔案照片）
總統蔡英文14日表示，在外部變數比較多的情況下，台灣這幾年內需已經慢慢成為經濟成長的支柱。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天對美中貿易大戰升溫台股大跌一事表示，在外部變數比較多的情況下，這幾年內需已經慢慢成為經濟成長的支柱，今年投資的情形非常好，所以，不論從內需、基礎建設還是投資面，都能支撐經濟持續前進。

蔡總統上午在內政部長徐國勇、總統府國策顧問黃承國等人陪同下出席木柵忠順廟保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典，總統抵達現場後信眾們高呼總統加油，總統進場逐一與熱情民眾握手致意並上香。

美中貿易大戰升溫導致台股大跌，總統表示，美中貿易戰確實是全球貿易的變數，台灣在過去兩、三年很用力打下好的經濟基礎，不論是結構轉型、建構內需或基礎建設，都很用力強化經濟的體質。

她進一步表示，在外部變數比較多的情況下，我們今年要加速基礎建設計畫、擴大內需，這幾年內需已經慢慢成為經濟成長的支柱，同時今年投資的情形非常好，所以，不論從內需、基礎建設還是從投資方面都能支撐經濟持續前進。（編輯：林興盟）1080514

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