台商回流若逾5000億 經部：胃納量問題將提配套

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）經濟部次長王美花表示，隨著美中貿易戰升溫，很多廠商有意回台。若是投資金額超出今年目標5000億元時，將涉及到台灣胃納容量問題，政府將就各面向提出配套措施。

歡迎台商回台投資行動方案自今年初實施至今，已有52家廠商通過資格審查，累積投資金額達新台幣2795億元，帶來超過2萬7000個就業機會，後續仍有多家廠商已安排審查會議或表達返台投資意願。

經濟部次長王美花今天列席及備詢立法院經濟委員會，會後接受媒體採訪時表示，政府將年度目標上修至5000億元，根據歡迎台商回台投資行動方案規則，只要符合要件者，通過審查應該沒什麼問題。但後續排隊廠商很多，若超出5000億元時，將涉及到台灣胃納容量問題，政府會仔細思考後續策略，以及土地、人力等各面向配套措施。

不過，力晶創辦人暨執行長黃崇仁昨天表示，台商不是喊回來就回來，台灣電力和缺工問題很明顯，政府應把把土地、人力、電力等數據攤開來談。

經濟部長沈榮津今天說，現回台投資的52家台商，有任何具體需求都會協助解決，台灣沒有五缺問題，「不然怎麼回來2795億元？」只要想回來、都可提出具體需求，經部會協助。

王美花也說，第一波回台廠商大多利用在台既有廠房，需要新購土地、廠房的台商僅占整體回台廠商6%，大多廠商找土地上並沒有問題。

她也說，後續政府也能根據產創條例條文，若土地所有權人若未於2年期限內作處理， 政府將可以強制拍賣，促進工業區土地利用。（編輯：黃國倫）1080516