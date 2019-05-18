台灣首座離岸風場開工 預計年底商轉

（中央社記者潘姿羽台北18日電）台灣首座離岸風場今天開工，海洋風電（Formosa I）示範計畫預計於2019年底完工，風場總裝置容量達128MW，將是台灣首座達商業規模的離岸風場。

推動離岸風電是蔡政府重要政策，經濟部17日便在臉書粉絲團上預告，「歷史性的一天，台灣不僅是亞洲第一個同婚合法化的國家，就在明天（18日），亞洲第一座離岸風電風場也要正式動工！」

海洋風電股東為沃旭能源、JERA、麥格理資本以及上緯，今天於苗栗龍鳳漁港舉行海洋風電第2階段120MW開工典禮。

經濟部表示，台灣首座離岸風場今天開工，這代表3大意義，一是發展離岸風電，可以善用台灣的天然風場優勢，提高能源自主；二是風電產業國產化，可以促進國內產業升級發展，創造在地就業；第三，擁有充足的綠電，對台灣的產品外銷，打進國際綠色供應鏈，將是最關鍵的基礎。

此外，經濟部也說，風場總裝置容量為128MW，年發電量達4.8億度，可以供應大約11萬戶家庭一整年家庭用電。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）在開工儀式上表示，身為海洋風電最大股東，沃旭能源2017年起就積極參與並引導第2階段開發，現在海上工程終於開始動工，沃旭團隊將會盡全力讓工程順利進行，如期如質在年底前達成商轉。

上緯董事長蔡朝陽則說，身為海洋風電發起人及主開發商，上緯會與合作夥伴確保第2階段如期完工；上緯已連結台灣與歐洲離岸風電開發、施工與運維的關鍵性能力，是台灣首支離岸風場運維服務團隊。

蔡朝陽也表示，上緯已成為西門子歌美颯全球合格供應商，樹脂材料用於海洋風電第2階段風力機組，未來將爭取碳纖複合材料於風電葉片應用，落實風機材料國產化。

海洋風電第1階段容量8MW，兩座風機已於2016年10月安裝，累計至2019年4月發電量達5500萬度，可供應1萬5000戶家庭使用；第2階段容量120MW，預計2019年底完工。

海洋風電指出，第2階段預計安裝20座6MW風機，建置作業將分別由3大統包商負責，比利時商楊德諾負責水下基礎工程及海底電纜工程、西門子歌美颯提供風力機組及維護保養、華城電機負責陸域電力系統，風場建置完成後的15年運維管理，將由本土廠商上緯新能源負責。（編輯：趙蔚蘭）1080518