新台幣貶幅小於人民幣 央行喊話：大家安啦

（中央社記者潘姿羽台北23日電）美中貿易戰白熱化，亞幣走貶，新台幣兌美元匯價更是直直落，不過中央銀行今天親上火線，直指23日與3日相較，新台幣貶值2.03%，貶幅小於人民幣，略高於韓元，新台幣並無大幅貶值。

新台幣兌美元今天連6貶，收盤收31.547元，貶勢趨緩，貶值1.7分，不過匯價仍續創28個月以來新低。

新台幣連日走跌，市場難免產生恐慌情緒，中央銀行今天罕見地主動談匯率，匯市收盤後，於臉書官方粉絲團發文強調「新台幣並沒有大幅貶值啦！」

央行指出，5日美國總統川普突然變臉，宣布調高中國大陸進口商品關稅，導致新台幣及亞洲貨幣（日圓與泰銖除外）兌美元貶值，不過23日與3日相較，新台幣貶值2.03%，人民幣與韓元分別貶值2.58%及1.61%，由此看來，新台幣並沒有大幅貶值。

央行也補充，2017年底以來，新台幣貶值5.39%，貶幅小於澳幣、韓元、印尼盾及人民幣；其實新台幣對美元的匯率波動度一向小於日圓、韓元等主要貨幣，這對台灣企業對外報價與經營，以及民眾海外旅遊或投資需要買賣外幣，都有好處。

央行最後表示，新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，不過若有短期資金大量進出，導致匯率過度波動或失序變動，央行也將本於職責，把外匯秩序顧好顧滿，要大家「安啦！」（編輯：趙蔚蘭）1080523