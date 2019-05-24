AIT各單位集中內湖新館 媒體直擊辦公空間

美國在台協會（AIT）特別對外公開內湖新館內設施，館內並收藏華語學校藏書。AIT華語學校於1955年成立於台中，1979年遷往台北陽明山，許多美國外交官都在華語學校學習中文。中央社記者王飛華攝 108年5月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）美國在台協會內湖新館6日正式啟用，新館象徵對美台友誼的重要投資；過去分散各地的AIT單位也都集中到新館辦公。AIT日前舉辦導覽，向媒體公開AIT新館辦公空間與多幅藝術作品。

AIT新館啟用後，本週首度舉辦媒體導覽，中央社是受邀媒體之一。歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的AIT新館，不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由外國駐台機構自己打造的建築。

AIT新館主要建築物可見美國國徽高掛其上，戶外的旗杆也升上美國國旗。AIT官員莫然（Ryan McKean）向媒體表示，新館象徵美國對美台友誼的重要投資，新館使用的建材來自全世界，包括美國和台灣。

他說，新館辦公大樓總面積約為1萬5000平方公尺。過去分散在信義路、國貿大樓等地的AIT各單位，以及陽明山上的華語學校，現在都集中到AIT新館了。

他表示，新館不僅符合AIT的辦公需求，也彰顯美台的共享價值，包括對環境的保護。AIT新館工程只開發整體基地面積的1/3，希望維持原有的自然風景；新館還有集水系統，幫AIT新館省水節能。

為綠化環境，新館戶外也可看到許多植物，包括六月雪、台灣緋櫻、烏桕等。

有關AIT組成單位，經濟組官員王涵（Anna Wang）表示，AIT各部門包括負責美台安全合作事務的聯絡事務組和安全合作組；負責促進美台經濟和貿易關係的經濟組、農業組和商務組。經濟組和政治組也協助台灣的國際參與。

其他方面，她指出，領事組負責增進美台人民關係，文化新聞組負責美台間的學術、專業交流，維繫AIT與媒體的關係，以及管理AIT的社群媒體帳號。另外，還有行政管理組及確保AIT員工與訪客安全的安全組。

這次導覽是新館啟用後，AIT首度向媒體開放內部辦公空間，AIT每位員工都享有一個小隔間的辦公空間。新館也有員工餐廳供應中、西式餐點，還有福利社，販售零食以及AIT紀念品。

此外，AIT新館也充滿濃濃的藝術氣息；AIT表示，新館共收藏12件，來自8位藝術家的創作。大廳掛著的是台灣書法家傅申揮毫的作品，藉由「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」，加以引申並彰顯美台之間多年來建立的緊密關係與友誼。

中庭展示的是「吟唱的河流2」，由來自台中的畫家王淑鈴所繪。掛在AIT員工休息區的畫作是「世外桃源」，由藝術家勒梅（Ysabel LeMay）所創作。

AIT表示，這是一幅超高數位攝影的拼貼畫作，細看的話，可以發現所有的花草構成一個龍的形狀，因此AIT員工又將休息區稱為「臥龍閣」。

先前位於陽明山的AIT華語學校也搬到內湖新館。AIT表示，華語學校是1955年在台中設立，1979年搬到陽明山；過去40個年頭裡，共培育過超過1000名的美國外交官，包括AIT主席莫健（James Moriarty）、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）等人。（編輯：李信寬）1080524

美國在台協會（AIT）內湖新館內陳列視覺藝術家勒梅（Ysabel LeMay）的數位合成作品「世外桃源」，這是勒梅以在台期間所拍攝照片拼貼而成。中央社記者王飛華攝 108年5月24日