立院預計6月中旬開臨時會 處理公投法修正案

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北26日電）立法院本會期即將結束，民進黨立法院黨團預計將提案召開臨時會，處理公投法、產業創新條例等案，民進黨團總召柯建銘今天說，臨時會時間約在6月17日左右。

立法院第9屆第7會期即將在31日結束，民進黨團主張加開臨時會，處理重大法案，柯建銘下午受訪表示，本次臨時會預計將處理公投法、產業創新條例等案，以及下週最後一次院會有哪些案尚未通過，需要透過臨時會來處理的；對於臨時會召開日期，他則說，約在6月17日左右，至於要開多久，得盤點法案後內部討論。

對於民進黨主張加開臨時會，國民黨立法院黨團書記長吳志揚說，公投法亂修影響選舉，不要為了選舉的法案來開臨時會，如果是酒駕、虐童還沒修法完要加開臨時會，這倒是可以，只是急忙在選舉作弊，國民黨團為什麼要配合。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量主張透過延會的方式，處理包括國安三法等案，因為延會還能召開委員會處理法案；若是要召開臨時會，則認為酒駕相關的法案，以及司法改革的案子，可在這次的臨時會中處理完畢。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞也說，臨時會現在變成慣例性，為了開而開，真的是不需要，有什麼事就用延會的方式處理就好；他強調，立法院要開臨時會，是國家遇到重大事故才要召開，現在有重大事情嗎。

立法院內政委員會日前審查公投法部分條文修正草案，但遭國民黨團強力杯葛，民進黨團18日趁院會審理同婚專法時，將民進黨立委蔣絜安所提出的公投法修正草案抽出逕付二讀；草案明定公民投票日，自民國110年起每2年舉行一次。若照此版本三讀通過，代表2020年總統大選將不會有公投合併舉行。（編輯：林沂鋒）1080526