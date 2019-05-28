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全球風能組織網站矮化台灣 外交部要求更正

最新更新：2019/05/28 20:59
全球風能組織在網站上稱台灣為「中國的一省」（圖紅框處），外交部28日表示，已提出嚴正抗議。（圖取自GWO WINDA網頁winda.globalwindsafety.org）
全球風能組織在網站上稱台灣為「中國的一省」（圖紅框處），外交部28日表示，已提出嚴正抗議。（圖取自GWO WINDA網頁winda.globalwindsafety.org）

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）總部位於丹麥的全球風能組織（GWO）在網站上稱台灣為「中國的一省」，外交部今天對此表示，已要求駐處向GWO總部提出嚴正抗議，要求GWO更正其網頁不當稱呼台灣的內容。

自由時報今天報導，業界指出，全球風能組織是全球風力發電工程訓練認證的重要單位，但登錄網站上卻把台灣國籍選項矮化為「中國的一省」。台灣官方向GWO抗議後，才了解到中國多次向GWO中國委員會施壓，要求以此矮化名稱稱呼台灣。

對此，外交部表示，經瞭解，台灣風能訓練公司與GWO合作引進認證課程，以培育國內風電產業所需人才。外交部今年2月接獲民眾陳情關於GWO訓練認證網頁不當稱台為Taiwan, Province of China的情形，即要求駐丹麥代表處協助台灣風能訓練公司，向GWO總部提出嚴正抗議，並要求更正。

外交部說，未來將持續與台灣風能訓練公司、經濟部能源局，及參與台灣離岸風電產業的相關公司保持密切聯繫，要求GWO切勿對台灣受訓學員採歧視作為，並更正其網頁不當稱台內容。（編輯：李信寬）1080528

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