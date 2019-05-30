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NBA暴龍首闖總冠軍賽面對勇士 做好跑全場覺悟

最新更新：2019/05/30 13:57
美國職籃NBA暴龍拿下隊史首張總冠軍入場券，將面對連續5季挺進決賽的勇士，球員做好跑全場的覺悟。（左圖取自facebook.com/TorontoRaptors、右圖取自facebook.com/warriors）
美國職籃NBA暴龍拿下隊史首張總冠軍入場券，將面對連續5季挺進決賽的勇士，球員做好跑全場的覺悟。（左圖取自facebook.com/TorontoRaptors、右圖取自facebook.com/warriors）

（中央社台北30日綜合外電報導）東區決賽從0比2落後，到連贏4場晉級，美國職籃NBA暴龍用了最不可思議的方式，拿下隊史首張總冠軍入場券，如今他們將面對連續5季挺進決賽的勇士，球員做好全場跑好跑滿的覺悟。

美國職籃（NBA）壓軸總冠軍賽，將於明天上午9時在加拿大多倫多的加拿大航空體育館點燃戰火，隊史成軍25年來首度打進總冠軍賽的暴龍，當地球迷早已沸騰，儘管他們的對手是過去4年3度奪冠的金州勇士。

對暴龍來說，他們仍有自信的理由，除了他們是本季例行賽中唯一沒輸過勇士的球隊，另一方面，勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）因傷預計將缺席系列賽第一場比賽，而KD本季單場最高分，就是例行賽面對暴龍砍下了51分。

賽前利多頻傳，暴龍仍不敢掉以輕心，勇士光是柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）這對浪花兄弟，就足以帶給任何對手大麻煩，暴龍後衛范佛利特（Fred VanVleet）就說：「很顯然的，柯瑞是籃球史上最偉大的球員之一。」

勇士球風流暢奔放，外圍火力驚人，其中柯瑞本季光在27呎以上的距離，就投進109顆3分球，且命中率高達38%，他驚人的射程不但能夠拉開防守空間，也可以幫助隊友創造進攻機會。

范佛利特也說，許多球隊先入為主認為，勇士光靠3分球就打爆了大家，但他認為，勇士不是單靠一招一式就能贏球，「很多球隊對勇士的3分威脅反應過度，反而給了對手不斷輕鬆上籃的機會，當你開始包夾內線，他們又在3分線外開火，這才是他們危險的原因」。

暴龍得分後衛葛林（Danny Green）就說，在面對勇士時：「你的心態必須做好準備，你必須整場比賽不停的跑。」范佛利特也說，整場比賽都不能放鬆，一旦鬆懈，勇士就能讓你付出代價，「你不可能完全阻止柯瑞進球，但你可以讓他提高難度去做這些事」。（編輯：張芷瑄）1080530

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