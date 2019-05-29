NBA總冠軍賽勇士挑戰3連霸歷史地位 暴龍拚首冠

（中央社多倫多29日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍賽第一戰即將登場，金州勇士將挑戰3連霸壯舉，以奠定他們成為NBA半世紀來最偉大冠軍王朝，對手多倫多暴龍則是首次闖進總冠軍賽，並要追尋隊史首冠。

7戰4勝制的總冠軍賽，第一戰（台灣時間31日上午9時）將在加拿大多倫多開打，這是NBA首度在美國本土以外進行的總冠軍賽，NBA史上第一場正式比賽也是在多倫多舉辦。

NBA前身是1946年成立的全美籃球協會（Basketball Association of America），當年11月1日在多倫多進行的比賽，被視為NBA史上第一場比賽，對戰雙方分別是多倫多哈士奇與紐約尼克。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）試圖率領傷兵累累的球隊達成3連霸壯舉，上次有球隊完成3連霸，得追溯到1999年至2002年的洛杉磯湖人王朝。

若勇士再度拿下冠軍，將成為1969年波士頓塞爾蒂克之後，第一支在5個球季內奪下4冠的球隊。

柯瑞表示：「再贏4場將定義你的球季，並為你帶來一座冠軍。我們必須保持專注。」

勇士已經連續5個球季晉級總冠軍賽，放眼NBA歷史，僅次於塞爾蒂克1957年至1966年連續10年晉級總冠軍賽的紀錄。

由於陣中大將杜蘭特（Kevin Durant）、中鋒柯森斯（DeMarcus Cousins）在季後賽接連受傷，兩人在總冠軍賽能否上場仍是未定之天。

勇士必須找回過去球風，亦即積極的防守工作，柯瑞和湯普森（Klay Thompson）帶動的精準三分球攻勢，加上葛林（Draymond Green）、伊古歐達拉（Andre Iguodala）和其他板凳球員的全方位角色。

阻擋勇士連霸之路的勁旅，是雷納德（Kawhi Leonard）率領的暴龍，他在去年7月從聖安東尼奧馬刺交易過來。

暴龍在過去3個球季都闖進季後賽，卻也3度遭到克里夫蘭騎士淘汰，但雷納德突破困境，今年終於帶領暴龍奪下隊史首座東區冠軍。

雷納德說：「他們是衛冕冠軍，我們必須專心致志並接受挑戰。我們闖進總冠軍賽，但我們還沒有完成大業。」（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1080529