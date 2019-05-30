前經理人設Line群組炒股 南山人壽再遭罰660萬

南山人壽2019年已接到金管會5張罰單，罰鍰金額高達1680萬元，共21項糾正，3位經理人被停職，1位遭解職。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北30日電）南山人壽葉姓經理人去年在私下經營的Line群組「報明牌」，再用壽險資金抬轎，金管會表示，南山人壽的利益衝突防範機制與重大事件通報檢查顯有缺失，因此處新台幣660萬元罰鍰。

累計今年以來，南山人壽已經接到金管會5張罰單，罰鍰金額高達1680萬元，共21項糾正，3位經理人被停職，1位遭解職。

去年7月有媒體報導，南山人壽一位負責台股投資部位的葉姓經理人，涉嫌自己先買股，再透過Line群組放消息給兩百多名組員上車，最後才用南山人壽的資金進場抬轎。

金管會表示，南山人壽在去年5月下旬就知道葉姓員工利用保戶資金買股抬轎一事，且根據公司內部調查，葉姓員工開始做這件事時，就被外人向南山人壽高層舉發，公司雖已請葉姓員工自行離職，卻拖到去年7月才向金管會通報。

金管會保險局表示，南山人壽雖針對員工有訂定保密責任、避免利益衝突規範，但卻未針對規範訂定查核、監督機制，導致相關作業規定流於形式，無法確實發揮內控制度的設計，也無法有效執行。

另外，保險局稱，南山人壽去年5月接獲民眾檢舉葉姓經理人利用Line群組炒股時，僅認為不影響公司營運，未經由緊急應對團隊機制的決策小組處理，等到媒體揭露後，才依規定向金管會通報，顯見南山人壽通報機制有系統性重大缺失。

金管會指出，就此事而言，南山人壽對辦理國內股權人員利益衝突的防範機制，以及重大偶發事件通報等事項，皆有嚴重疏失，違反保險法並有礙健全經營，因此對南山人壽處以新台幣660萬元，以及5項糾正；並解除葉姓經理人職務，5年內不得回任保險業。（編輯：趙蔚蘭）1080530