景碩科技投資165億 台商回流累積逾3300億

（中央社記者廖禹揚台北30日電）經濟部投資台灣事務所今天核准環隆科技、興勤電子、中揚光電、合晶科技、景碩科技等5件投資案，總計投資近新台幣210億元，新增1136個本國就業機會；其中景碩科技將回台投資超過165億元。

投資台灣事務所今天召開歡迎台商回台投資行動方案第19次聯審會議，從今年初實施至今累計66家業者通過審查，累積投資額逾3300億元，預估可帶來超過3萬1300個本國就業機會。

經濟部表示，今天通過審查的環隆科技集團一向將核心技術研發及高附加價值產品量產根留台灣，隨著美中貿易戰升溫，環隆也因應客戶要求而調整生產基地，將擴建台中南屯工業區既有廠區以增設資通訊產線、擴大生產規模，並持續發展自動與智能化，投資金額超過新台幣9億元，可新增164個本國就業機會。

保護元件大廠興勤電子為全球第一大壓敏電阻廠商，受到高關稅衝擊，加上部分終端客戶陸續移轉產線回台，因此決定增加台灣產能，將於高雄楠梓加工出口區建置新廠，將台灣做為開發電壓保護電阻及熱敏電阻（傳感器）等新產品的主要生產基地，全力布局車用電子與5G產業，投資金額為15.8億元，可新增250個本國就業機會。

中揚光電則將產銷重心移回台中南屯工業區總部以分散風險，除擴建模造製造及鏡頭組裝等產線，並持續添購新型機器設備，研發行動裝置鏡頭、安全監控、AR、VR、醫療、工業等其他光學應用，以強化競爭力，投資金額7.7億元，可新增198個本國就業機會。

深耕矽晶圓產業超過20年的合晶科技，目前是全球第6大半導體矽晶圓廠，考量未來產業發展方向與高階技術需求，計畫在龍潭廠興建二期長晶製造暨研發中心提升產能，並鎖定汽車電子及物聯網等應用所需低阻材料進行研發，迎合未來車用電子等龐大需求，投資金額為11.66億元，並將招募26名高階技術人才。

這次通過審查的最大投資案是由知名IC載板製造大廠景碩科技申請，將在桃園與新竹既有廠區擴廠與擴增產線，相關投資逾165億元，可增加498個本國就業機會。（編輯：李信寬）1080530