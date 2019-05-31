足球賽侮辱風波 南韓冠軍獎盃遭中國收回

（中央社台北31日電）由中國舉辦的2019年度熊貓盃國際青年足球邀請賽，獲得冠軍的南韓球員腳踩冠軍獎盃引發爭議。儘管南韓隊已公開道歉，熊貓盃組委會仍決定收回其冠軍獎盃。

2019年度熊貓盃國際青年足球邀請賽29日結束，冠軍南韓隊以3比0擊敗地主中國隊後，以3戰全勝奪冠。

當晚，中國網路瘋傳一張南韓球員踩著獎盃大笑的照片，還有人稱，有隊員作出朝獎盃撒尿等動作，其他隊員則在旁嘻笑，事件引發中國網民憤慨。

南韓隊在30日凌晨召開記者會就隊員腳踩冠軍獎盃一事全體鞠躬致歉。中國青年網報導，腳踩獎盃的是南韓後衛球員朴圭賢，他唸出道歉信，表示真誠向所有球迷、球員和中國人民道歉。

南韓隊的教練金正秀說也致歉，稱「這完全是我的錯誤」，表示希望中韓兩國足協能維持友好關係，並保證南韓球員不會再做出類似舉動。

在這場凌晨的記者會之後，南韓隊領隊、主教練、涉事球員又再次於30日上午親赴熊貓盃組委會鄭重道歉。金正秀說，南韓足協已經啟動對於涉事球員的處罰流程，處罰結果下來後會第一時間發布。

明報報導，中國足協對南韓隊員侮辱賽事獎盃這種行為予以譴責，並向亞洲足球聯合會通報事件，責成賽事組委會就侮辱獎盃的不道德行為進一步採取相關措施。

陸媒報導，熊貓盃組委會30日研究決定，收回南韓隊這次所獲得的熊貓盃冠軍獎盃。組委會的聲明還表示，不歡迎任何有違體育道德、體育精神的球隊和球員參賽。

熊貓盃是由中國足協和成都市政府共同主辦的國際青年足球賽事，自2014年起已經舉辦6屆，中國隊曾在2018年獲得冠軍，也是至今唯一一次奪冠紀錄。

今年中國隊則表現不佳，3場戰績分別為0：2紐西蘭、0：2泰國、0：3南韓，3戰皆負且失7球，1球未進，在整場熊貓盃中墊底。有媒體評論，中國國青隊「恥辱地創造了最差成績」。（編輯：張淑伶）1080531