NBA總冠軍賽第3戰半場結束 暴龍60比52領先勇士[影]

美國職籃NBA總冠軍系列賽5日舉行第3戰，第一節多倫多暴龍在賈索（前中）和葛林強攻下保持領先。（圖取自twitter.com/Raptors）

（中央社奧克蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA總冠軍系列賽今天舉行金州勇士對多倫多暴龍第3戰，勇士在傷兵累累、多名戰將無法上場下，上半場打完以52比60落後暴龍。

NBA總冠軍系列賽前兩場在暴龍主場進行，勇士與暴龍1比1戰成平手，第3戰回到勇士主場比賽。

勇士因杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）和盧尼（Kevon Looney）受傷無法上場，今天由柯瑞（Stephen Curry）、葛林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）、柯森斯（DeMarcus Cousins）和李文斯頓（Shaun Livingston）擔任先發。

第一節暴龍在賈索（Marc Gasol）和葛林（Danny Green）強攻下保持領先，勇士得分集中在柯瑞身上，他飆進17分和6籃板，但因勇士手感欠佳，首節以29比36落後暴龍。

第2節西雅坎（Pascal Siakam）和勞瑞（Kyle Lowry）手感發燙，連投帶切助暴龍一度領先勇士達兩位數，上半場結束時，暴龍以60比52領先勇士。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080606