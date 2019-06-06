印度央行三度降息 下調全年經濟成長為7%

（中央社記者康世人新德里6日專電）為刺激經濟成長，印度儲備銀行今天宣布今年以來的第3次降息，把附買回利率（Repo Rate）調降25個基點（1碼）到5.75%，貨幣政策由中立改為寬鬆，並把經濟成長下修至7%。

這是從印度總理莫迪領導的第1任內閣退休、被視為將忠實執行莫迪內閣政策的達斯（Shaktikanta Das）擔任印度儲備銀行（RBI，央行）總裁後，第3次降息。達斯也是印度貨幣政策委員會的負責人。

印度央行的聲明說，與2019年4月宣布的貨幣政策相較，產出缺口進一步擴大，反映印度經濟成長動力已明顯減弱。

專家分析認為，印度央行今天宣布今年以來的第3次降息，符合外界預期，降息的原因主要是印度經濟成長放緩，也顯示前兩次降息效果不夠明顯。

此外，印度央行今天也把本財政年度的國內生產毛額（GDP）成長預測從7.2%下修到7%。

印度央行的聲明預測，2019到2020財政年度上半年的的消費者物價指數（CPI）將達3%到3.1%；而同一財政年度的下半年預計達3.4%到3.7%，風險大致平衡。

在達斯之前的兩任印度央行總裁，都因考量通貨膨脹壓力，拒絕莫迪政府降息刺激經濟的要求；雖然曾有國際分析報告預測，印度通膨壓力可能重新回歸，但在莫迪政府希望寬鬆貨幣政策刺激民間投資和促進經濟成長要求下，達斯主導下的貨幣政策委員會，今天做出降息的決定。

根據印度官方日前公布的數據，1月到3月的GDP成長率放緩到5.8%，是18季以來新低，更把全球成長最快經濟體寶座拱手讓給中國，莫迪因而在內閣設立針對經濟成長的部長委員會，希望能全力拚經濟。（編輯：陳永昌）1080606