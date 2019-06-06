郭俊麟相隔264天再拿勝投 賽後登英雄訪問

（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅日西武隊台灣投手郭俊麟，生涯首度在跨聯盟交流賽出賽，先發對廣島隊投出6局優質先發，山川穗高雙響砲火力支援，球隊以9比2拿勝、郭俊麟相隔264天再拿下勝投，賽後登上英雄訪問。

日職跨聯盟交流賽4日開打，西武隊與廣島隊3連戰最後1戰，由郭俊麟扛先發，郭俊麟上一次在一軍出賽為去年9月27日對軟銀隊先發，今天出賽為郭俊麟本季首度一軍亮相，也是郭俊麟旅日生涯首度在跨聯盟交流賽出賽。

郭俊麟今天先發首局就有狀況，面對首名打者就被敲出安打，1人出局後投出觸身球保送，接著再保送鈴木誠也，讓廣島隊攻佔滿壘，郭俊麟暴投先掉1分，接著再被西川龍馬敲出高飛犧牲打，失掉第2分。

郭俊麟2到4局都沒讓廣島隊敲出安打，5局2人出局後接連被敲安打、保送，讓廣島隊攻佔滿壘，但及時回穩，三振抓到該局第3個出局數，郭俊麟守下滿壘危機、振奮拉弓，郭俊麟6局續投，讓打者3上3下、完成投球任務。

郭俊麟今天總計用101球投6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，最快球速148公里，拿下個人本季首勝、日職生涯第5勝，也是繼去年9月15日後，相隔264天再拿下一軍勝投。

郭俊麟表示，開賽時因為有點緊張，所以首局遇到一點狀況，但2局開始做好調整，很開心收到好的結果，5局面對滿壘危機時，專注在不讓打者敲出長打，沒有釀成失分危機，今天變化球的狀況也很不錯。

西武隊打線力挺，首局下半就有攻勢，秋山翔吾首打席開轟，西武隊再靠著觸身球保送、山川穗高安打、森友哉高飛犧牲打送回追平分；西武隊2局追分，靠著栗山巧二壘打，金子侑司適時安打、超前比數。

西武隊山川穗高今天火力支援，3局敲出2分砲，5局再敲出個人單場第2轟，陽春砲替球隊多添保險分，栗山巧5局也敲出兩分砲，幫助球隊將拉大領先差距，西武隊外崎修汰6局再開轟，西武順利拿下比賽勝利。（編輯：吳佳穎）1080606