更多編輯台推薦新聞：
不滿紐時報導聚焦年齡 瑪丹娜批感覺像被強暴
娛樂

不滿紐時報導聚焦年齡 瑪丹娜批感覺像被強暴

人類耐力極限為2.5倍基礎代謝率 遠勝猿猴
科技

人類耐力極限為2.5倍基礎代謝率 遠勝猿猴

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問
運動

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

亞洲田徑大獎賽 陳奎儒黃士峰勇奪雙金

最新更新：2019/06/07 22:16
台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒（中）7日晚間在2019亞洲田徑大獎賽系列賽第2站，跑出本季第3佳的13秒43，奪下金牌。（陳奎儒提供）中央社記者龍柏安傳真 108年6月7日
台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒（中）7日晚間在2019亞洲田徑大獎賽系列賽第2站，跑出本季第3佳的13秒43，奪下金牌。（陳奎儒提供）中央社記者龍柏安傳真 108年6月7日

（中央社記者龍柏安台北7日電）「引擎性能提升，但還沒改裝完成。」台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒笑說，這是他目前寫照。就算只是半成品，陳奎儒今天仍在亞洲田徑大獎賽第2站以13秒43奪金。

亞洲田徑大獎賽系列賽第2站今晚在中國重慶點燃戰火，陳奎儒連續2站拿下男子110公尺跨欄金牌；而台灣男子標槍好手黃士峰擲出本季次佳的81公尺02摘金；至於跳高好手向俊賢，則以2公尺23奪銀。

陳奎儒坦言，今年自己的速度進化，可惜欄間的技術還沒到位，導致過欄時的順暢度稍嫌不足，他也拿汽車來比喻：「就像引擎的性能提升，但是還沒改裝完成。」

在這次亞洲田徑大獎賽開始前，陳奎儒才因感冒導致一週沒有練習，上一站他僅跑出13秒58，雖然摘金，但成績不算理想，相隔3天再戰，他跑出本季第3佳的13秒43，並說：「在沒有調整的前提下，能跑出這個成績，我很滿意。」

上一站結束後，陳奎儒照著之前教練王國慧開出的課表按表操課，臨場也沒多想，「說實在，這一場我壓根沒想過達標。」因此當成績出爐後，陳奎儒的第一個反應是：「很驚喜。」

陳奎儒表示，今年賽季他的成績一直很穩定，不僅信心更強，另一方面，「成績如果可以穩定，才能再尋求突破」。

亞洲田徑大獎賽結束後，陳奎儒將返台繼續投入訓練，依照目前計畫，7月可能會前往日本參加2場比賽，備戰9月底至10月初在卡達杜哈舉行的世界田徑錦標賽。（編輯：張芷瑄）1080607

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報