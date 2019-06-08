降息預期升溫 美股飆半年來最猛單週漲勢

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美股近期漲勢凌厲，今天出爐的5月就業數據欠佳，投資人更加堅信聯準會將以降息支撐經濟，帶動道瓊工業指數勁揚逾263點，本週累計大漲4.7%，創6個多月來最佳單週表現。

根據勞工部最新數據，美國5月非農業就業人口增加7.5萬人，今年第2度就業成長低於10萬人，也遠不及市場預期的18萬人。失業率維持3.6%，接近半世紀低點，但各產業徵才減緩，工資成長也不如預期，凸顯美國經濟逐漸流失動能。

照理說，糟糕的就業數據應衝擊股市表現，但在聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前說官員將採取「適當行動」維持經濟擴張後，投資人預期聯準會今年遲早會降息，最新就業數據讓投資人更加篤定。

美股在樂觀氣氛中開高走高，道瓊工業指數終場勁揚263.28點，漲幅1.02%，收在25983.94點。標準普爾500指數上漲29.85點，漲幅1.05%，收在2873.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀揚126.55點，漲幅1.66%，收在7742.1點。

科技股領軍上攻，蘋果公司（Apple）、臉書（Facebook）與亞馬遜（Amazon.com）漲幅都超過2.6%，Google母公司Alphabet股價也上漲近2%。本週蘋果股價大漲8.6%，微軟（Microsoft）單週漲幅也超過6%。

美股3大指數止住連續多週收黑頹勢。道瓊指數5天來猛漲4.7%，創去年11月以來最大單週漲幅，週線連6黑止步。標普500與那斯達克指數揮別週線連4黑，本週分別勁揚4.4%、3.9%。

隨著投資人加碼押注聯準會降息，美債價格上漲、殖利率進一步下探。最新就業數據出爐後，美國10年期公債殖利率一度降至2.055%，逼近2%整數關卡，創今年新低。

長天期美債殖利率已低於短天期券種，形成殖利率曲線反轉（或稱倒掛），不少投資人將此視為經濟衰退前兆。但一般認為美國經濟離衰退還有一段距離，加上債券殖利率降低，使得股市報酬率相對誘人，激勵預期聯準會將轉向寬鬆貨幣政策的投資人進場買股。

鮑爾4日的談話是美股擺脫5月以來貿易戰陰影的關鍵，道瓊指數當天飆漲512點，隔天續漲207點，昨天再漲181點。與此同時，期貨行情顯示投資人認為聯準會降息已邁入倒數計時。

芝加哥商品交易所（CME）集團預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，最新就業數據出爐後，市場預期聯準會6月稍晚降息的機率從昨天的16.7%升至27.5%，7月底降息的機率則達85%。

美股本週強勢反彈，後市仍存在風險，特別是投資人可能過度解讀鮑爾談話。聯邦公開市場委員會（FOMC）未來兩場決策會議如決定利率按兵不動，美股可能回檔修正。

此外，5月讓全球金融市場大亂的貿易問題仍未解決。美中貿易談判依舊深陷僵局，華府可能對更多中國貨品加徵關稅，使情勢更加複雜。白宮為阻止非法移民入境，揚言10日起對所有從墨西哥進口的貨品加徵5%關稅，雖有可能延後實施，但兩國磋商仍充滿變數。（編輯：施燕飛）1080608