蔡賴平常心面對初選政見會 闡述施政理念[影]

（中央社記者侯姿瑩、溫貴香台北8日電）民進黨總統初選政見發表會今天登場，前行政院長賴清德、總統蔡英文先後抵達會場。他們會前受訪時皆表示，以平常心面對，將利用這個機會說明對國家未來的施政理念，爭取民眾支持。

2020民進黨總統初選唯一一場政見會下午登場，蔡總統與前行政院長賴清德兩強交鋒，政見會下午2時開始。在民進黨主席卓榮泰致詞後，蔡賴兩人握手，政見會正式揭幕。

賴清德約中午12時45分抵達會場，他在發言人李退之等幕僚群的陪同下接受媒體聯訪。

被問到副手人選是否確定，賴清德說，今天最重要的是希望充分說明他的治國藍圖，希望贏得民眾支持，讓他可代表民進黨參選。至於事前找幕僚練習，他說，那是必要程序，「平常心、做好準備，希望有好表現」。

蔡總統約13時10分抵達會場，並在蔡總統2020初選發言人阮昭雄陪同下受訪。媒體問及，今天是否有特別的準備，蔡總統表示，今天是政見發表會，「我們本來就是一個正在執政中的團隊」，會利用今天的機會，報告這3年來為國家規劃的事情，以及正在執行中的事情，「以平常心面對」。

至於是否已經準備好與自己先前任命的行政院長面對面？蔡總統表示，今天是政見會，針對國政的想法，各自提出看法。

另外，關於行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊等人接連表態支持蔡總統，總統回應表示，感謝他們的支持，希望在初選過程中，能夠說明對國家的主張以及執政的價值，讓民進黨的同志以及支持的朋友，都覺得有信心。

蔡總統與賴清德今天不約而同都穿黑色套裝。總統穿著黑色西裝套裝搭白色圓領內搭衣，西裝外套口袋放了一枝筆；總統說，這是為了作筆記用。

賴清德同樣也是黑色西裝衣褲套裝，但內搭紫色領帶非常顯眼。外傳賴清德鍾愛這條紫色領帶，他在2014年競選台南市長連任的電視政見發表會也繫同一條領帶，當年選舉得票率高達72.9%狂勝對手，堪稱是賴清德的「幸運領帶」。不過，賴清德發言人李退之說，賴清德這條領帶常常戴著。（編輯：張均懋）1080608