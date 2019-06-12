中華反曲弓男女雙進8強 取得滿額東奧參賽門票

2019世界射箭錦標賽16強賽程，繼中華反曲弓男團傳出捷報後，女團12日也順利挺進8強，和男子隊攜手共取得6張2020東京奧運入場券。（倪大智提供）中央社記者龍柏安傳真 108年6月12日

（中央社記者龍柏安台北12日電）以譚雅婷、雷千瑩與彭家楙亞運銀牌為班底的中華反曲弓女子代表隊，今天在2019世界射箭錦標賽女團16強，以6比0完封法國，順利取得2020東京奧運3張參賽門票。

2019世界射箭錦標賽是明年東京奧運資格賽，只要反曲弓男、女團體賽晉級8強，就可取得3張奧運入場券，稍早男團靠著加射以5比4險勝法國，率先取得參賽門票，隨後女團也傳出捷報，台灣男、女射箭紛紛取得滿額參賽入場券。

之前台灣僅有射擊田家榛、吳佳穎與亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村等，共3人摘下東京奧運入場券，如今射箭一口氣豪取6張奧運參賽門票，也成了東奧中華隊的最大代表隊。

這次世錦賽前，中華隊除提前一週抵達荷蘭調整時差備戰，也取得佳績，男、女團體賽紛紛攻佔第3種子，也省去首輪淘汰賽，直接晉級16強。

反曲弓團體賽採積點制，每個國家3名選手輪流發射2箭，總分較高者取得2點，平手各拿1點，先拿下5點的一方獲勝。

今天開賽中華女團狀態神勇，首局就先以57比56拿下，以2比0的優勢率先開局，接下來再以55比54強欺對手，也以4比0取得聽牌。

第3局中華隊第1箭就飆出滿靶10分箭，接下來全部都是9分，不料法國隊表現荒腔走板，僅射出49分，也讓中華隊輕鬆以6比0之姿完封對手，順利挺進女團8強，也再添3張奧運反曲弓女子參賽門票。（編緝：劉學源）1080612