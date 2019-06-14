陳子豪薪資仲裁獲勝中職史上首例 兄弟：尊重結果

中華職棒14日宣布中信兄弟隊陳子豪（圖）在薪資仲裁獲勝，兄弟須付月薪新台幣30萬元，身為首位勝出的選手，他表示，對以後學弟能有些幫助。中央社記者張新偉攝 108年6月14日

（中央社記者楊啟芳新北14日電）中華職棒今天宣布中信兄弟陳子豪在薪資仲裁獲勝，兄弟須付月薪新台幣30萬元。身為首位勝出的選手，陳子豪表示，對以後學弟能有些幫助。兄弟領隊劉志威則說，尊重仲裁結果。

陳子豪3月提出薪資仲裁，5月中召開仲裁庭，今天中華職棒仲裁委員會公告判斷主文，相對人（中信兄弟）應自民國108年1月1日起至108年12月31日止，按月給付薪資新台幣30萬元整予聲請人（陳子豪）。

陳子豪是中華職棒首次薪資仲裁獲勝的球員，他表示，「其實還好，沒什麼感覺，因為都專注在比賽，交給經紀人談，並在場上把自己表現好。」對於月薪來到30萬元大關，他說：「努力再拚，下次拿更多。」

對於自己是首次在薪資仲裁獲得勝利的選手，陳子豪說：「跟隨學長（周思齊）的腳步，看制度能不能更完整，也是為了以後學弟的福利，能有些幫助。」

劉志威則回應，當然會尊重仲裁結果，「因為這次是第2次薪資仲裁了，我們立場也不會更改，結果都會尊重，也能透過這幾次，制度不完備的地方補齊，對大環境有些幫助，恭喜子豪。」

球員工會理事長周思齊為首位提出薪資仲裁的選手，不過遭駁回沒能獲勝，對於陳子豪勝出，周思齊說：「工會將整理資料，讓後輩有參考的依據，總要有人做，這次是一個起點。」

不過，周思齊指出，由於中職薪資仲裁並沒有法律效力，相關制度仍值得討論，還有很長的路要走。另外也希望相關程序能在球季開打前就完成，不然對球員會是壓力。

今天聯盟公布的時間點，是在比賽開打前，且第一時間選手本人甚至是經紀人都不知情，主因是仲裁委員會為了效率，一決定就馬上公告，不過，周思齊認為，「公布的時間點很奇怪，在賽前公布對球團、球員雙方都不友善。」（編輯：管中維）1080614