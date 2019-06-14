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北捷新北投大安直通車 20日測試一天

最新更新：2019/06/14 19:05

（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北捷運20日將進行為期1天的「淡水信義線區間車模擬行駛新北投站-大安站」測試，18日晚間7時將在北投國中舉辦里民說明會。北捷提醒旅客，測試當天班距有微調。

台北捷運公司表示，今年的北投區里長座談會中，長安里、中心里、溫泉里及林泉里4名里長提案「捷運淡水信義線（紅線）區間車捷運大安站直通新北投站」，經市長柯文哲裁示，請北捷公司就新北投-大安站做模擬測試。經審慎規劃，先於18日晚間7時，在北投國中開里民說明會，20日淡水信義線區間車營運模式暫時改為「新北投站-大安站」，為期1天。

20日捷運淡水信義線區間車載客終點將由北投站延長至新北投站，當天淡信線列車將配合進行班距微調，中正紀念堂站、東門站平行轉乘銜接時間也會略有不同，此外，搭乘新北投支線往返北投站以南各站的旅客，除深夜時段（即晚間11時以後）外，不須在北投站下車換乘。

北捷公司表示，會偕同環保單位及委託第三公正單位，進行「新北投－北投」區間沿線列車行駛音量量測，預計7月底，將整體評估報告陳報市府，作為後續參考。（編輯：吳協昌）1080614

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