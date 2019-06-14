秋行軍成蟲現蹤馬公 玉米田將砍除燒毀消毒

農委會14日舉行「秋行軍蟲疫情處理情形」臨時記者會指出，迄今全台不論是幼蟲或是外島發現的成蟲，都還是未經在地繁衍的第一代，因此要強化防疫，儘速殲滅，以免對農業生產造成危害。（農委會提供）中央社記者楊淑閔傳真 108年6月14日

（中央社澎湖縣14日電）在澎湖馬公玉米田誘捕的2例成蟲今天確定為秋行軍蟲，農漁局將2處玉米田都拉起封鎖線，並表示，將會同相關單位就地進行砍除燒毀與消毒，澎湖縣政府也成立緊急應變小組，嚴密監控。

澎湖縣政府農漁局長陳晶卉表示，這兩隻秋行軍蟲成蟲分別在12日由馬公重光及馬公湖西尖山的玉米田中，由性費洛蒙誘捕器採集，今天經防檢局確認。目前這兩處玉米田尚未發現秋行軍蟲幼蟲，相關單位嚴密監控中。

陳晶卉表示，其中馬公市重光里玉米田面積約100平方公尺左右，是採取混作方式，農漁局已拉起封鎖線，雖沒發現幼蟲，但擔心成蟲已在其中產卵，將會同消防、環保等單位就地進行砍除燒毀與消毒等工作。

陳晶卉指出，澎湖的食用玉米農作，分佈在全縣各鄉市都有，非常零散，且都是小面積的種植，縣府已在馬公、湖西和西嶼3鄉市設置監控點，以即時處理。（編輯：吳佳穎）1080614