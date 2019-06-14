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孫繼正涉散布性平謠言 警政署：盡速調查

最新更新：2019/06/14 22:20
教育部14日行文內政部警政署，指安定力量主席孫繼正（圖）8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合散布關於性別平等教育的不實謠言。（中央社檔案照片）
教育部14日行文內政部警政署，指安定力量主席孫繼正（圖）8日於高雄市長韓國瑜在花蓮縣的造勢場合散布關於性別平等教育的不實謠言。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉建邦台北14日電）教育部今天行文警政署，依法舉報安定力量主席孫繼正8日在高雄市長韓國瑜花蓮縣造勢場合散布關於性平教育不實謠言。刑事局指出，外勤大隊將主動聯繫教育部後，盡速調查。

根據教育部在公文中提供的媒體報導，孫繼正稱國中開始教肛交教育、可自己變性動手術等。

教育部長潘文忠今天在社群網站臉書（Facebook）貼出公文指出，教育工作者不得不嚴正駁斥惡劣謠言，不能姑息這些人破壞社會對教育工作者專業的信任。

教育部已行文內政部警政署，指孫繼正8日於韓國瑜在花蓮縣造勢場合散布關於性別平等教育的不實謠言，依社會秩序維護法舉報。

警政署刑事局長黃明昭表示，外勤大隊將主動聯繫教育部後，將盡速調查。

刑事局指出，依社會秩序維護法第63條規定，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。」

刑事局表示，案件行為人如故意將明知不實訊息散布於眾，要使一般聽聞者心生畏懼與恐慌，而有影響公共安寧情形，就符合社會秩序維護法處罰要件。（編輯：戴光育）1080614

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