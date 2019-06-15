台企業承諾培訓美國勞工 獲川普女兒伊凡卡表彰

多家台企大力支持「對美國勞工的承諾」活動，承諾培訓1500名勞工，獲得美國商務部長羅斯（前右2）與白宮高級顧問伊凡卡‧川普（前右1）表彰。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）美國在台協會（AIT）今天表示，多家台灣企業大力支持「選擇美國」投資高峰會期間「對美國勞工的承諾」活動，並承諾培訓1500名美國勞工，獲得美國商務部長、與白宮高級顧問、美國總統川普的女兒伊凡卡‧川普的表彰。

AIT今天在臉書發文表示，包括研華科技、合晶科技、宏遠興業，以及大成鋼公司在內的台灣企業，在本週「選擇美國」投資高峰會期間，大力支持「對美國勞工的承諾」活動。這些企業也承諾培訓1500名美國勞工，並在簽署儀式上獲得美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）以及伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）的表彰。

「選擇美國」投資高峰會10日至12日在美國華府舉行，行政院政務委員鄧振中率領112名台灣企業界人士赴美參與。台灣連續2年為峰會最大代表團，與會企業從資訊產業、生物科技到鋼鐵業，產業類別分布相當廣泛。（編輯：蘇龍麒）1080615