立院臨時會17日登場 朝野備戰公投修法

立法院擬17日起召開臨時會，國民黨團備戰；民進黨團則期盼透過朝野溝通和協商，減少表決和衝突。圖為16日立法院議場前，民進黨團持續動員立委輪留守候議場門口，要搶下排案權優先處理黨團所列議程。中央社記者范正祥攝 108年6月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）立法院擬17日起召開臨時會，國民黨團備戰，表示朝野氣氛不會友好，議案處理不會讓綠好過；民進黨團則期盼透過朝野溝通和協商，減少表決和衝突，盡快通過福國利民的重要法案。

民進黨立委柯建銘等67人14日提請立法院召開臨時會，處理包括公民投票法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案、國家安全法、法官法等案，預計從6月17日開到7月5日，為期3週。包括17日中午舉行程序委員會、17日下午到19日舉行第一次會議；20、21、27日為第二次會；6月28日和7月1日至5日為第三次會。

立法院長蘇嘉全將於17日上午9時主持朝野黨團協商，研商柯建銘等人所提召開第9屆第7會期臨時會相關事宜。可望在朝野協商後舉行全院委員談話會宣讀朝野黨團協商結論，中午舉行程序委員會，以及隨後在下午進行臨時會第一次會議。

對於臨時會即將登場，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，黨團堅決反對把公投法修成「鐵籠公投」，他說，「一定會強力反對到底」。

曾銘宗表示，「朝野氣氛不會友好」，他對於民進黨團14日送出提請立法院召開臨時會的當天，隨即動員立委一連幾天徹夜守候議場門口要強行搶下排案權，優先處理民進黨團所列議程的動作，表達強烈不滿。他說，這是全部封殺在野提案。

曾銘宗指出，民進黨完全不尊重在野黨。他說，臨時會議案處理不會讓綠好過。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬受訪表示，臨時會擬處理的議案，屬於政治性的法案，只有公投法部分條文修正草案，防弊有必要，「被濫用的公投是不對的」。

鄭運鵬指出，這次臨時會民進黨團主張的其他擬處理法案，包括增列長照扣除額的所得稅法部分條文修正草案，或者台商資金回台實質投資賦稅減免的境外資金匯回管理運用及課稅條例草案，都是之前在會期內來不及完成審議的重要法案。

他說，考量下會期是「預算會期」，又是「選舉會期」，希望在野黨支持在臨時會完成福國利民重要法案的審議，也希望透過朝野溝通和協商，減少表決和衝突。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，民進黨團搶下臨時會優先排案權後，在野提案已難有表決機會。但是17日朝野協商時，黨團仍會主張將「護台四法」包括廣電三法、國安法、兩岸人民關係條例和「反境外敵對勢力併吞滲透法」列入議程，並希望能將已完成協商的考試院組織法修正草案納入臨時會議程趕快通過。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞質疑，臨時會的召開本來是有嚴格的標準，如今遺憾臨時會已常態化，根本就是「立法院正常會期怠惰下的產物」，應該好好檢討。

李鴻鈞表示，這次臨時會，執政黨主要是想處理公投法部分條文修正草案。上次修法時，他就已經示警，提醒必須避免公投法的修正流於「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，各政黨不能以盤算對自己選舉有利為方向。這次修法，他仍然要提醒朝野各政黨必須慎重看待，否則防弊不成，結果恐怕只會讓「公投」變成「暴投」。（編輯：蘇志宗）1080616