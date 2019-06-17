大同股東會上演全武行 爆發3波激烈衝突

（中央社記者吳家豪台北17日電）大同公司今天舉行股東常會，由董事長林郭文艷主持，但因現場小股東不滿並高舉「奧步」、「作弊」海報，3度衝向主席台，與保全人牆發生推擠，場面陷入混亂，爆發激烈衝突。

林郭文艷上午約9時宣布股東會開始，她表示，為了使會議進行順暢，今天全部議案都指定2位股東擔任監票人員，投票時間2分鐘。欲發言股東須先將發言條交給議事組安排發言順序，若發言內容與議事無關，主席可制止發言。

林郭文艷的發言引起現場約30名穿綠背心的小股東不滿，高舉「奧步」、「作弊」海報，齊聲高喊爭取投票時間至5分鐘。林郭文艷呼籲現場股東冷靜，但多名穿白色襯衫的股東突然一湧而上衝向主席台，遭保全人牆阻擋，數張隔開股東座位區與主席台的長桌也遭翻倒，場面頓時陷入混亂。

少數衝上主席台的股東遭保全人員架離，林郭文艷前方也架起透明隔板，防止遭股東丟擲物品。同時，股東會司儀仍持續宣讀議案程序。小股東於9時17分左右2度發動突襲衝向主席台，高喊「我要發言」，並與保全人員發生推擠。

在主席指示下，小股東發言表示，大同公司弊端層出不窮，前董事長林蔚山竟然去坐牢，且大同公司負債比高達78%，財務出了嚴重問題，希望大同能告訴大家未來發展何去何從。

該名小股東也強調，大同集團旗下綠能與華映公司陸續下市，投資人心血化為烏有，「請問大同公司的良心何在」。去年大同虧損一半股本，就算不斷賣地、賣資產也無法解決問題。

另一名股東指出，大同公司去年虧損100多億元，管理階層酬勞竟高達8000多萬元，比2017年還多，呼籲大同公司派應下台並全面改選董監事。

代表新大同投資公司的股東發言指出，大同經營階層身兼多家公司職務，是否有能力讓每家公司都賺錢，如果不行，應下台負責，並要求大同3位獨立董事蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘說明，但林郭文艷未回應。

股東會進行至9時55分左右，林郭文艷逕行宣布進入承認事項表決，小股東於投票時間結束後3度衝向主席台發生推擠，林郭文艷指示工作人員保護票箱。（編輯：林孟汝）1080617

大同公司17日在大同大學召開股東會，大門口管制森嚴，公告呼籲股東不要自行錄影錄音或拍照。中央社記者徐肇昌攝 108年6月17日