大同市場派解任獨董案未過 小股東喊封存票箱

（中央社記者吳家豪台北17日電）大同公司面臨經營權之爭，今天在股東會上，市場派新增3項討論事項欲解任3位獨立董事，表決結果贊成票未過半，3項議案皆未通過，小股東在現場鼓譟抗議，高喊封存票箱。

大同股東三雅投資公司、新大同投資顧問公司，以及鄭豐儀、欣同投資顧問公司、競殿投資公司分別提案，要求解任大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，將造成大同審計委員會無法運作。外界預期，解任獨董將迫使大同召開股東臨時會補選獨董，市場派希望藉此全面改選董事、取得經營權。

不過，大同公司派不甘示弱，將上述討論案的案由加入「董事會委請外部專業人士進行專案查核，以明獨立董事並無股東提案之事由」的敘述。

根據股東會司儀宣讀投票結果，解任3位獨董提案的贊成比例48.58%、反對比例23.73%、棄權比例27.69%。因贊成票數未過半，3項議案皆未通過。

身為大同小股東的財經名嘴蔡玉真日前分析，大同公司派將2項相反議案綁在一起，就算表決通過，也可能只執行後半段查核獨董並無解任事由的部分，形同公司派用偷吃步把提案做掉。

大同董事會今天也提請承認2018年營業報告書與財報、2018年度虧損撥補，經投票表決，2案皆獲超過半數股東贊成通過。討論事項第一案至第四案包括修訂公司章程、修訂取得或處分資產處理程序、修訂背書保證施行辦法、修訂資金貸與他人作業辦法，表決結果皆未通過。（編輯：楊凱翔）1080617