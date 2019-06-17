更多編輯台推薦新聞：
美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳
國際

美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳

李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍
文化

李琴峰入圍日本芥川獎 直木獎首度全是女性入圍

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望
兩岸

圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

立院朝野反送中共同聲明 挺港人民主自由訴求

最新更新：2019/06/17 19:14
立法院院會17日下午通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。（中央社檔案照片）
立法院院會17日下午通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北17日電）香港「反送中」引發全球關注，立法院院會今天下午通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。

立法院朝野黨團共同聲明，立法院各黨團於民國108年6月17日召開第9屆第7會期第1次臨時會之際，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，經協商後提出共同聲明。

聲明表示，香港政府以武力處理群眾運動的方式，立法院全體同仁提出譴責與抗議。香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，立法院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。

立法院朝野黨團共同聲明，「我們聲援香港人民民主自由的訴求」，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案。基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，「我們永遠支持這種普世價值」，反對侵害人權自由。

此外，聲明也表示，建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助。香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。（編輯：趙蔚蘭）1080617

立院發聲明挺港反送中 蘇嘉全：台灣與你們同在

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院院會今天通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。立法院長蘇嘉全隨後在臉書發文，感謝朝野黨團理性討論，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，針對香港近日爆發的「反送中」大規模示威遊行，立法院經過各黨團充分溝通討論後，決議發布共同聲明，譴責香港政府違反人權精神，以武力處理群眾運動，並呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，立即撤回「逃犯條例」草案。

他指出，聲明中也闡明中華民國立法院的立場，香港人民有權追求自己的民主自由，建議我方政府應行動支持香港人民，並提供港人所需要的關懷與援助。

蘇嘉全表示，面對香港政府違背人權、罔顧民意的行為，香港人民的怒吼已突破天際，作為與港人同樣熱愛民主自由的台灣，除了對香港的處境感到萬分同情，台灣人民也應該仔細思考，「我們想要選擇什麼樣的未來」。

他指出，感謝朝野黨團理性討論，拋開各自的成見與攻防，願意為了守護民主自由的價值而站在一起，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，這份聲明除了是要告訴所有香港朋友，「你們並不孤單，台灣與你們同在」，同時也要告訴仍不放棄威權統治的國家，在廣大人民的意旨面前，再蠻橫、獨裁的政權，也必須要敬畏屈服。（編輯：趙蔚蘭）1080617

延伸閱讀
暫緩修例非因民意 分析：北京屈服於香港金融地位圖輯／反送中百萬港人再次怒吼 鏡頭下的焦慮與盼望反送中港民再聚集 特首辦前要林鄭下台撤回修例
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報