立院朝野反送中共同聲明 挺港人民主自由訴求

（中央社記者范正祥台北17日電）香港「反送中」引發全球關注，立法院院會今天下午通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。

立法院朝野黨團共同聲明，立法院各黨團於民國108年6月17日召開第9屆第7會期第1次臨時會之際，針對香港人民集會遊行要求香港政府撤回將犯罪嫌疑人引渡到中國大陸的「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，經協商後提出共同聲明。

聲明表示，香港政府以武力處理群眾運動的方式，立法院全體同仁提出譴責與抗議。香港人民發動大規模的人民抗議活動，表達人民聲音，立法院各黨團不認同香港政府以武力方式對待群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降至最低。

立法院朝野黨團共同聲明，「我們聲援香港人民民主自由的訴求」，呼籲香港政府應撤回逃犯條例草案。基於捍衛自由民主人權的普世基本價值，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提。香港人民有權追求自己的民主與自由，「我們永遠支持這種普世價值」，反對侵害人權自由。

此外，聲明也表示，建議政府應對香港人民以行動支持並提供關懷及援助。香港人民行動演變為流血衝突，為支持香港的民主法治體制與自由民主，建議政府應依香港澳門關係條例第18條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。（編輯：趙蔚蘭）1080617

立院發聲明挺港反送中 蘇嘉全：台灣與你們同在

（中央社記者范正祥台北17日電）立法院院會今天通過「立法院朝野黨團共同聲明」，聲援香港人民民主自由的訴求。立法院長蘇嘉全隨後在臉書發文，感謝朝野黨團理性討論，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，針對香港近日爆發的「反送中」大規模示威遊行，立法院經過各黨團充分溝通討論後，決議發布共同聲明，譴責香港政府違反人權精神，以武力處理群眾運動，並呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，立即撤回「逃犯條例」草案。

他指出，聲明中也闡明中華民國立法院的立場，香港人民有權追求自己的民主自由，建議我方政府應行動支持香港人民，並提供港人所需要的關懷與援助。

蘇嘉全表示，面對香港政府違背人權、罔顧民意的行為，香港人民的怒吼已突破天際，作為與港人同樣熱愛民主自由的台灣，除了對香港的處境感到萬分同情，台灣人民也應該仔細思考，「我們想要選擇什麼樣的未來」。

他指出，感謝朝野黨團理性討論，拋開各自的成見與攻防，願意為了守護民主自由的價值而站在一起，發表這一份寶貴的共同聲明。

蘇嘉全表示，這份聲明除了是要告訴所有香港朋友，「你們並不孤單，台灣與你們同在」，同時也要告訴仍不放棄威權統治的國家，在廣大人民的意旨面前，再蠻橫、獨裁的政權，也必須要敬畏屈服。（編輯：趙蔚蘭）1080617