和平中立公投遭駁回 呂秀蓮：未逾期補正

（中央社記者范正祥台北19日電）中選會駁回前副總統呂秀蓮所提台灣和平中立公投案，她今天召開記者會出示郵戳表示，未逾期補正，如果是因逾期補正理由被駁回，她要尋求適當的法律程序。

中選會昨天召開委員會議審議6項全國性公投提案，其中呂秀蓮所提「台灣和平中立公投」、前司法改革國是會議委員張靜所提「陪審團公投」及地球公民基金會副執行長蔡中岳所提「反核廢公投」等三項公投提案，經委員會審議，決議予以駁回。

呂秀蓮今天在立法院紅樓舉辦記者會回應說，還沒有收到中選會正式通知。但從媒體報導指稱，她所提的公投提案被駁回，主要是「逾期」補正，不符合法定程序。

她說，中選會如果是以「逾期」補正理由駁回公投提案，那是可笑的敷衍塞責。

有關台灣和平中立公投提案，中選會日前舉行完聽證後，委員會決議要求呂秀蓮限期補正，法定補正截止日是6月7日，中選會官員表示，但中選會直到6月10日才收到相關資料。

呂秀蓮在記者會上說明整件事情經過，她說，3月5日向中選會遞交連署；4月2日中選會通知5月9日召開聽證會；5月9日中選會聽證會；5月27日中選會來函要求補正資料；6月4日去函中選會釐清質疑問題；6月5日中選會來函限定6月7日以前補正；6月6日以掛號寄出函覆中選會。

呂秀蓮表示，她6月5日收到中選會來函限定6月7日以前補正，隨即將答覆在6月6日掛號寄出，有郵戳為憑。6月7日起是端午節連假，中選會6月10日上班收到。

呂秀蓮指出，民法總則第122條，「於一定期日或期間內，應為意思表示或給付者，其期日或其期間之末日，為星期日、紀念日或其他休息日時，以其休息日之次日代之」，她在6月6日已經寄出函覆中選會，法律上沒有逾期，完全合法。（編輯：楊玫寧）1080619