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2019年NBA選秀會
美國職籃NBA 20日於紐約布魯克林舉行2019年選秀會，預計由30支球隊進行2輪選秀，總共會選走60名球員。杜克大學18歲的威廉森被紐奧良鵜鶘隊以第一順位選中，成為選秀狀元。（圖取自twitter.com/nba）
2019年NBA選秀會
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2019年NBA選秀會1/5

2019年NBA選秀 威廉森獲選狀元[影]

最新更新：2019/06/21 08:27
美國職籃NBA紐奧良鵜鶘在2019年選秀會以第一順位選中威廉森。（圖取自twitter.com/NBATV）
美國職籃NBA紐奧良鵜鶘在2019年選秀會以第一順位選中威廉森。（圖取自twitter.com/NBATV）

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國職籃NBA今天在紐約布魯克林舉行2019年選秀會，紐奧良鵜鶘以第一順位選中威廉森（Zion Williamson），出身杜克大學的18歲體能怪物威廉森成為今年選秀狀元。

威廉森今天身穿白色西裝出席，母親受訪時表示兒子相當努力，威廉森在一旁感性泛淚。

鵜鶘2012年也獲狀元籤，當時選進「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。據傳鵜鶘日前同意將戴維斯交易到洛杉磯湖人。

身高約201公分、體重約130公斤的威廉森兼具力量與速度，除爆發力十足，在技巧上也有一定水準，今年在全美大學體育聯盟（NCAA）男籃錦標賽繳出平均22.6分、8.9籃板、2.1助攻的成績單。（譯者：盧映孜/核稿：徐崇哲）1080621

美國職籃NBA 20日在紐約布魯克林舉行2019年選秀會，紐奧良鵜鶘以第一順位選中威廉森。（圖取自IG網頁instagram.com/zionwilliamson）
美國職籃NBA 20日在紐約布魯克林舉行2019年選秀會，紐奧良鵜鶘以第一順位選中威廉森。（圖取自IG網頁instagram.com/zionwilliamson）
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