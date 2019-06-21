連任須柯粉支持 林錫耀：民進黨不攻擊柯文哲

總統蔡英文（左）的核心幕僚林錫耀談2020總統選情時指出，民進黨對柯文哲（右）的態度是不要攻擊他，也不要得罪柯粉。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇、陳俊華、溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天中午與民進黨立委餐敘；與會者轉述，蔡總統的核心幕僚林錫耀發言指出，2020總統選舉台北市長柯文哲不知是否參選，因此民進黨對柯文哲的態度是，不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉。

民進黨總統初選民調出爐，民進黨中執會前天提名蔡總統參選2020大選。

蔡總統從上週日起分批與立委餐敘，今天中午蔡總統與蘇系、新系、綠色友誼連線的立委吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸、陳賴素美、郭國文、林俊憲、賴瑞隆、許智傑、何志偉、邱志偉、劉世芳、陳素月、洪宗熠、葉宜津、鄭運鵬、吳思瑤、黃國書、鍾佳濱餐敘，總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻及蔡總統的核心幕僚林錫耀等人也出席參加。

與會者表示，總統主要聆聽區域立委每一個選區的心聲與基層面臨的問題，與會立委普遍肯定這次初選效果提振全黨士氣，總統與賴清德的君子之爭展現風度與格局對民進黨是加分的。葉宜津、劉世芳都提到，必須要整合前行政院長賴清德，這是非常重要的。

與會立委轉述，林錫耀在餐敘中首先發言指出，初選結束後大家要團結，不能輕忽國民黨的力量，高雄市長韓國瑜還是有他的市場，即便現在開始走下坡，但魅力不減，有很多民眾「非韓不投」，還是要謹慎。

據轉述，林錫耀也說，現在總統大選還有一個變數，是柯文哲不知道會不會參選，因此民進黨對柯文哲的態度是，不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉，萬一未來是「三腳督」的狀況，還是要爭取柯粉支持民進黨，柯文哲若參選，的確對民進黨會有很大的影響。

與會立委轉述，吳秉叡提到要跟小黨合作、盼能有更多優秀年輕人加入競選團隊，黨內也要團結力量。

與會者表示，總統提到一份最新民調，不論是兩人對決或三腳督，總統都是領先的。不過，吳秉叡提到三腳督在總統大選對民進黨有利，但在立委選舉未必有利，目前時代力量極力擴張勢力，若原本是兩軍對決的立委選區，時力最後推人參選，可能導致民進黨提名立委落選，這種狀況，黨要有整體思考及早因應。

與會者建議，民進黨不應該讓時代力量囊括年輕選票，應該給年輕人在民進黨內有出頭發揮的機會，鼓勵年輕人參政。

與會者說，加速內部整合部分，總統提到，整體民調，她還是趨於領先，請大家繼續做實事與社會溝通。

據轉述，劉世芳提到，台灣基進跟民進黨算滿友好，黨中央要想辦法，看兩黨間要怎麼合作；至於假消息的澄清近期雖然有進步，但還是困擾著民進黨。（編輯：趙蔚蘭）1080621