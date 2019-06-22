畢勒完投狂飆16次三振 道奇再見轟氣走洛磯[影]

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天主場迎戰科羅拉多洛磯，道奇先發投手畢勒主投9局狂飆16次三振，加上菜鳥畢提9局下擊出再見2分全壘打，終場道奇以4比2擊垮洛磯。

道奇與洛磯在國家聯盟西區分別暫居1、2名，這場比賽道奇派出2017年升上大聯盟的畢勒（Walker Buehler）掛帥主投，對付強悍的洛磯先發打線。

雖然打擊率超過3成的洛磯強打亞瑞納多（Nolan Arenado）與布萊克蒙（Charlie Blackmon）分別擊出陽春砲，但完投9局的畢勒一夫當關虎虎生風，全場只被敲出3支安打，且三振洛磯打者16人次創下生涯新高紀錄。

兩隊以2比2進入決勝9局下，2出局後洛磯後援投手迪亞士（Jairo Diaz）保送了道奇打者曼西（Max Muncy），輪到畢提（Matt Beaty）站上打擊區，他相中一顆時速96.7英里的二縫線速球揮大棒，球飛出中外野全壘打牆讓比賽結束，這是他本季第2轟。

另外，曾獲選年度國聯新人王的道奇強棒貝林格（Cody Bellinger）也擊出陽春砲，洛磯先發投手馬奎斯（German Marquez）表現同樣出色，主投8局失2分並三振道奇打者8人次。

可惜洛磯後援投手迪亞士在關鍵時刻沒能化解危機，最終道奇就以4比2揚威主場。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1080622