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台商回台用地需求 總統請經部各縣市積極處理

最新更新：2019/06/23 17:29

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天說，現階段台商回台投資等問題，在工業或產業使用的土地，有一些新的、突破性的需求。她相信經濟部會積極處理，也會協調各縣市政府，針對可以納入考慮的產業用地，通盤解決。

　　蔡總統今天前往嘉義視察「馬稠後長照產業園區」她致詞提到，馬稠後產業園區歷經很長一段時間的開發。在現在這個階段，也有台商回台投資等問題。事實上，在工業或產業使用的土地上，確實有一些新的、而且比較突破性的需求。她相信經濟部都會做積極的處理，也會協調各縣市政府，針對可以納入考慮的產業用地，做通盤的解決。

　　總統提到，這園區中有關台糖的土地問題，請經濟部與台糖溝通，希望相關問題能快速且順利的處理。而新產業園區中的開發案，嘉義縣長翁章梁也表示將會進行評估。

　　她強調，現在是需要產業用地的時候，但在積極開發，或找尋適當地點做產業園區開發時，還是應維持農業土地的完整性，也應一併注意環保。產業發展確實很重要，尤其是在關鍵的時刻，台商回台要尋找新合法用地等情形，這些都要靠大家共同來努力。

　　蔡總統請經濟部以及縣市政府積極處理相關問題，讓產業的發展，不要因為土地開發遲緩，造成產業轉型遲緩，她並希望大家都能秉持積極態度，讓現正推動中的產業計畫都能順利進行。（編輯：黃國倫）1080623

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