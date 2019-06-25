航特部2傘兵跳傘落地受傷 皆骨折意識清楚

（中央社記者郭芷瑄、陳朝福屏東縣25日電）陸軍航空特戰指揮部所屬潮州空降場今天上午舉行跳傘訓練時，2名傘兵在落地前傘具碰撞導致吃風不足，摔落地面受傷，航特部政戰主任張維新表示，目前2人意識清醒。

張維新表示，2名被送到國軍高雄總醫院治療的傘兵，醫師診斷高姓學員腰椎骨折需要開刀，施姓學員的腰椎及腿部骨折，兩人都需要開刀，目前2人意識清楚。

張維新表示，2名傘兵都有10多次的跳傘經驗，今天跳傘時，同梯次共有10人，從1250呎的高空跳下，根據機員及地上督導官目視，2人的傘在離開飛機後都有順利張開，但在離地約60呎處，2人的傘具碰撞，導致傘具吃風不足，摔落地面。（編輯：陳俊碩）1080625

2傘兵訓練時落地受傷 航特部：已後送治療

（中央社記者王承中台北25日電）陸軍航空特戰指揮部今天表示，空降訓練中心上午於屏東地區執行跳傘訓練，高姓、施姓兩名受訓學員於跳出機門後，疑似傘具吃風不足，導致人員落地受傷，已後送國軍高雄總醫院治療。

軍方人士指出，受傷學員意識清楚，腰椎疑似骨折，目前轉院至國軍高雄總醫院診治中。

陸軍航空特戰指揮部指出，事故發生後立即指派高階幹部全程陪同與協助就醫事宜；另單位已組成專案小組釐清肇因，未來將續秉最高安全標準，勤訓精練，以維訓練安全。（編輯：李信寬）1080625