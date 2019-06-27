夜問打權傳因政府打壓停播 總統：不可能也不會

總統蔡英文27日透過臉書貼文指出，台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北27日電）媒體報導，「夜問打權」將因「遭蔡政府打壓」停播，總統蔡英文今天說，台灣已是民主國家，好不容易走出威權統治陰影，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，昨天，有媒體刊出一則不實的新聞，標題是「獨／蔡政府受不了了 夜問打權被停 只播到本週五」，內文指稱，蔡政府施壓中天電視高層，要求停掉特定的政論節目。

蔡總統說，這則報導的內容明顯錯誤，也違背常識。台灣已經是民主國家，好不容易走出威權統治的陰影後，政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。

她表示，很遺憾特定媒體，在沒有經過查證和平衡報導的情況下，就發布不實的新聞，這不是媒體應該有的專業態度。尤其，在國人擔憂中國滲透及散播假訊息的此刻，國內媒體更不應該用錯誤報導造成社會對立紛亂，「我們不樂意看到這種傷害台灣民主的現象」。（編輯：謝佳珍）1080627

中天電視台政論節目「夜問打權」由政治評論者黃智賢主持。（圖取自facebook.com/HaungZX）

夜問打權傳因政府打壓停播 總統府：典型假新聞

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統府發言人丁允恭今天說，聯合報昨天捏造不實訊息，假稱中天電視台政論節目「夜問打權」因「遭蔡政府打壓」將停播，「這是一則典型的假新聞，而且顯然與常識相違背」。

丁允恭指出，台灣是民主國家，政府不能也不會因為媒體持不同立場而要求停刊、停播。「聯合報」在未經查證與平衡下，發布不實訊息，府方嚴正譴責，並要求報方就不實訊息公開道歉。

他說，近來國人對於中國滲透台灣媒體、散播假新聞製造社會混亂甚感憂心，多數民意更認為極少數媒體在北京政要前虔聽訓誨，對內卻挾傳播公器製造不實訊息，傷害台灣民主發展的作為，令人痛心。

聯合報26日獨家報導指出，據了解，由政治評論者黃智賢主持的「夜問打權」節目，消息人士稱，在蔡英文政府的施壓下，將在這週五（28日）播出最後一集，畫上句點。（編輯：林孟汝）1080627