菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

台灣珍奶席捲東南亞市場，就連菲律賓總統杜特蒂家族也為之風靡，菲律賓總統女伴阿旺塞納成為日出茶太第100店的加盟商。圖中為菲律賓總統杜特蒂女伴阿旺塞納(Honeylet Avancena)，圖左為六角國際執行副總王麗玉、圖右為六角國際董事長王耀輝。中央社記者江明晏馬尼拉攝 108年7月6日

台灣珍珠奶茶征服世界專題2（中央社記者江明晏馬尼拉6日電）台灣珍奶席捲東南亞市場，就連菲律賓總統杜特蒂家族也為之風靡，菲律賓總統女伴阿旺塞納成為日出茶太第100店的加盟商，她也透露，會來加盟的原因是女兒超愛喝，她自己則最鍾情冬瓜茶。

台灣珍奶風靡全球，多家手搖飲品牌跨出台灣發展多年，在全球嶄露頭角，並啟動珍奶市場的二次革命，呈現大者恆大趨勢，上市公司六角國際旗下「Chatime日出茶太」加足馬力衝刺全球市場，展店布局橫跨六大洲，超過41個國家地區，目前全球總店數將破千店。

Chatime本週在菲律賓歡慶100店里程碑，且最新一位加盟主的身分相當「特殊」，就是菲律賓總統杜特蒂的女伴阿旺塞納(Honeylet Avancena)，在民間也被視為第一夫人，今天她現身Chatime百店慶祝儀式，力挺台灣珍珠奶茶。

為什麼會想加盟Chatime？阿旺塞納對台灣媒體表示，原本對日出茶太的飲料完全陌生，是女兒芙羅妮卡(Veronica Kitty Duterte)幾乎每天都帶一杯飲料回家，之後才開始研究品牌與行銷方式，更對門市大排長龍印象深刻，之後就接觸日出茶太表達加盟意願。

她也表示，女兒最愛喝珍珠奶茶，她則最喜歡冬瓜茶，第一次喝到時覺得這滋味實在太美妙了。

阿旺塞納目前加盟Chatime兩家店，就開在杜特蒂的家鄉達沃市(Davao City)。

六角國際執行副總王麗玉透露，六角菲律賓代理商團隊說大約一年前接到陌生電話，電話那頭表達「第一夫人」想來加盟的意願，他們都以為「在開玩笑」，再三確認後才相信是真的，今年2月14日情人節，雙方在總統府完成簽約，也創下Chatime在全球「最高規格」的加盟儀式。

六角國際董事長王耀輝則說，總統等級的Chatime加盟主代表台灣品牌成功，也透過珍珠奶茶展現國民外交，將台灣的國際知名度進一步提高。

菲律賓人過去習慣飲用咖啡，近年起「奶茶風」大行其道，菲律賓代理商團隊觀察，菲律賓經濟成長，加上總統杜特蒂啟動降稅，刺激民間消費，以及政府對罐裝含糖飲料抽含糖稅，導致價格翻倍，舉例來說，罐裝可樂被抽稅，價格變高了，珍奶就顯得沒那麼貴，多項利多因素推升當地手搖飲爆發成長。

年紀25歲的菲律賓上班族Jem對中央社記者表示，中產階級一頓午餐錢平均100披索，她認為一杯珍奶90披索「也不算太貴」，加上菲律賓人愛喝奶茶，就連星巴克也轉向主打奶茶商品，受到白領階層青睞的台灣手搖飲市場需求長期看漲。

六角菲律賓代理商行銷暨財務總監Christoper Cua分析菲律賓人喜愛的手搖飲口味，「珍珠奶茶」還是主流，單品項的業績占比最高，約40%，加上其他奶茶類商品則有67%，剩下20%則是可可類產品，且口味偏甜，不少顧客覺得「全糖」不過癮，還選擇「加糖」。（編輯：林孟汝）1080706