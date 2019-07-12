溫網混雙 詹詠然擊敗地主選手晉級4強

（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）台灣女將詹詠然和克羅埃西亞選手多迪格（Ivan Dodig）搭檔參加溫布頓網球錦標賽混雙賽事，今天以7比5、7比6（5）直落二，擊敗地主選手組合，晉級4強。

詹詠然和多迪格是去年和今年法網混雙冠軍，列大會第8種子，首輪輪空，第二輪直落二淘汰謝淑薇和謝政鵬姊弟檔，第三輪逆轉勝擊敗法國選手瓦賽林（Edouard Roger-Vasselin）和斯洛維尼亞女將克蕾帕（Andreja Klepac）組合，今天對決英國非種子組合霍伊特（Evan Hoyt）和席瓦（Eden Silva）。

詹詠然組合今天的比賽令人捏一把冷汗，第一盤在第4局遭到破發，一度以1比4落後，但兩人扳平後反超，7比5拿下第一盤。第二盤同樣在先遭破發的情況下迎頭追趕，最後拚入搶七拿下。

兩人下一輪將與大會第5種子荷蘭選手庫爾霍夫（Wesley Koolhof）和捷克女將佩絲克（Kveta Peschke）爭決賽門票。

此外，台灣小將今天也傳出捷報，台英混血的葛藍喬安娜（Joanna Garland）和韓國隊友朴所炫（Park Sohyun）列青少年組女雙的大會第4種子，今天以兩盤6比4擊敗對手，晉級8強。（編輯：徐崇哲）1080712