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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
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蔡總統出訪加勒比海友邦1/16

美中貿易衝突 總統出席台美企業峰會別具意義

最新更新：2019/07/12 22:26
總統蔡英文12日將出席台美企業高峰會，峰會聚焦當前貿易環境下台美企業的機會與挑戰等三面向。圖為蔡總統抵達紐約後第一站出席與友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日
總統蔡英文12日將出席台美企業高峰會，峰會聚焦當前貿易環境下台美企業的機會與挑戰等三面向。圖為蔡總統抵達紐約後第一站出席與友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天將出席台美企業高峰會，峰會聚焦當前貿易環境下台美企業的機會與挑戰等三面向。涉外人士說，在美中貿易衝突的國際經貿架構下，台美間的深化合作格外重要，且引起國際社會高度重視，總統應邀出席別具意義。

總統過境紐約第一站出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這不僅是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會面，會見地點選在駐紐約辦事處，也創下總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。

過境紐約第2天，蔡總統除上午與前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會外，總統將出席台美企業高峰會。涉外人士上午受訪表示，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。

會議從美東時間12日上午11時進行到12時40分。高峰會前，總統將與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與史賓林特一起受訪說明峰會主題。

蔡總統率領的訪問團幕僚說明高峰會（US-Taiwan Business Summit）三大緣起與聚焦三面向。三大緣起方面，首先，主要是總統在2016年上任後，啟動包括5+2在內的總體經濟計畫，這些計畫一方面關係台灣經濟、產業本身的升級轉型，也讓台灣與美方在相關的各種產業項目上的連結更加深化。

幕僚表示，以5+2產業為例，舉凡智慧機械、人工智慧與物聯網（AIOT）、生醫產業、國防產業與循環經濟等等，都是近年雙方大幅深化合作的領域。

第二，目前台灣正逐漸被定位為世界最「安全」的高科技與通訊產品研發製造地，更加速了包括美國在內主要國際高科技產業與台灣的合作和投資（例如美光、高通、微軟、Google、思科、康寧等等），對台灣當前的經濟、產業升級相當關鍵。

幕僚表示，台灣的產業在美國有更多投資，整體在技術研發、產業的國際布局上也有提升。

第三，整體而言，特別在美中貿易衝突的國際經貿架構下，台美間的深化合作，不僅重要也引起重視。而總統應邀出席高峰會，也就別具意義。

台美企業高峰會議程將聚焦三面向，幕僚表示，會議將討論在當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰；產業對台灣的投資，包括政策面與發展環境；如何強化企業與企業間的更多相互信任，以確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作。

幕僚表示，這些討論將分別由美方產業代表、經濟部次長王美花與台灣產業代表擔任引言並廣泛討論。最後由主持人以及蔡總統進行會議總結。（編輯：謝佳珍）1080712

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