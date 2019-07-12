美中貿易衝突 總統出席台美企業峰會別具意義

（中央社記者溫貴香紐約12日電）總統蔡英文今天將出席台美企業高峰會，峰會聚焦當前貿易環境下台美企業的機會與挑戰等三面向。涉外人士說，在美中貿易衝突的國際經貿架構下，台美間的深化合作格外重要，且引起國際社會高度重視，總統應邀出席別具意義。

總統過境紐約第一站出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，這不僅是中華民國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會面，會見地點選在駐紐約辦事處，也創下總統在台灣的駐美館處進行公開活動首例。紐約鄰近美國首府華盛頓，也是聯合國總部所在地，行程備受關注。

過境紐約第2天，蔡總統除上午與前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）早餐會外，總統將出席台美企業高峰會。涉外人士上午受訪表示，這場峰會是由美台商業協會（USTBC）與外貿協會（TAITRA）聯合舉辦，會議由美台商業協會主席史賓林特（Michael Splinter）擔任主持人。

會議從美東時間12日上午11時進行到12時40分。高峰會前，總統將與美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與史賓林特一起受訪說明峰會主題。

蔡總統率領的訪問團幕僚說明高峰會（US-Taiwan Business Summit）三大緣起與聚焦三面向。三大緣起方面，首先，主要是總統在2016年上任後，啟動包括5+2在內的總體經濟計畫，這些計畫一方面關係台灣經濟、產業本身的升級轉型，也讓台灣與美方在相關的各種產業項目上的連結更加深化。

幕僚表示，以5+2產業為例，舉凡智慧機械、人工智慧與物聯網（AIOT）、生醫產業、國防產業與循環經濟等等，都是近年雙方大幅深化合作的領域。

第二，目前台灣正逐漸被定位為世界最「安全」的高科技與通訊產品研發製造地，更加速了包括美國在內主要國際高科技產業與台灣的合作和投資（例如美光、高通、微軟、Google、思科、康寧等等），對台灣當前的經濟、產業升級相當關鍵。

幕僚表示，台灣的產業在美國有更多投資，整體在技術研發、產業的國際布局上也有提升。

第三，整體而言，特別在美中貿易衝突的國際經貿架構下，台美間的深化合作，不僅重要也引起重視。而總統應邀出席高峰會，也就別具意義。

台美企業高峰會議程將聚焦三面向，幕僚表示，會議將討論在當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰；產業對台灣的投資，包括政策面與發展環境；如何強化企業與企業間的更多相互信任，以確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作。

幕僚表示，這些討論將分別由美方產業代表、經濟部次長王美花與台灣產業代表擔任引言並廣泛討論。最後由主持人以及蔡總統進行會議總結。（編輯：謝佳珍）1080712