傳美資深官員親赴紐約會蔡總統 國安會澄清

（中央社記者溫貴香海地13日電）國安會副秘書長蔡明彥今天對於報載「川普政府數位包括助理部長等層級的資深官員，受邀親赴紐約拜會蔡英文」表示，這項報導事先未經查證是誤傳，希望媒體不要再有任何過多詮釋。

他並說，美方相關過境安排都是基於長期默契所發展出的互信及經驗，所以過境期間「我們不會做一些刻意操作或不必要的新聞上的渲染。」

總統結束過境美國紐約三天兩夜行程，除公開活動行程外，也有安排閉門會談，陪同總統出訪的蔡明彥在總統專機離開紐約飛往海地航程中向媒體表示，抵達紐約首日即與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）進行雙邊會談，第二天一大早與美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）進行早餐會，隨後與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）通電話，第二天下午貴賓酒會及僑宴前，總統在飯店和與會的眾議員及參議員進行會談。

他表示，在這些閉門會談中，總統感謝在過境期間美方提供的協助與安排，也提到過去3年多來，台美雙方共同努力下，台美關係處在極佳狀態，未來希望雙方可以發展更緊密、實質合作，共同打造台美永續夥伴關係。

總統也感謝美方對台海安全的重視，以及在日前宣布出售M1A2T戰車，協助台灣提升自我防衛能力，總統向美方承諾，未來在印太地區，台灣會繼續扮演負責任夥伴角色，共同與理念相同國家捍衛區域的民主價值及和平穩定。

聯合報報導，美國國會通過「台灣旅行法」後，蔡總統仍無法如願訪問華府；但據了解，川普政府數位包括助理部長等層級的資深官員，此次受邀親赴紐約拜會蔡英文。蔡明彥表示，這項報導事先未經查證是誤傳，希望媒體不要再有任何過多詮釋。

蔡明彥說，與美方相關過境安排都是基於長期默契所發展出的互信及經驗，所以過境期間「我們不會做一些刻意操作或不必要的新聞上的渲染」。

對於美國眾議員關切的問題，蔡明彥說，議員們很關切目前台美關係的情況，也都對台灣方面在民主發展的成果相當肯定，特別對總統在推動台美關係過程中一些很務實做法給予高度支持，會談氣氛相當好，整體而言，台美關係現在的狀況是處於很好的狀態，互信基礎很高，不只是台灣方面跟美國的行政部門，與國會部門都有很好的互信基礎。

被詢及美方議員是否關切2020大選，蔡明彥說，沒有特別強調，總統答覆台灣是多元民主的社會，競選過程中面臨假訊息威脅，雙方針對假訊息的狀況交換民主國家共同面臨的挑戰；總統提到，台灣是民主國家，法制面透過修法，是社會溝通過程，第二，假訊息涉及社群媒體的規範，要加強與社群媒體的溝通或增加社群媒體的透明度，雙方針對假訊息造成的問題及民主國家處理的經驗交換意見。

總統與裴洛西通電話時，藉機感謝裴洛西在國會大力支持台灣，特別對於通過國防授權法案的友台動作表達謝意。（編輯：林孟汝）1080714