國民黨總統民調公布後 郭台銘不開記者會改發聲明

國民黨總統初選民調15日公布結果，永齡基金會執行長劉宥彤表示，前鴻海董事長郭台銘（圖）暫時不會有記者會，但會發表聲明。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統初選民調今天公布結果，外界關注前鴻海董事長郭台銘若未出線，是否將脫黨參選，永齡基金會執行長劉宥彤表示，今天暫時不會有記者會，但會發表聲明。

郭台銘辦公室原本表示，在今天民調結果公布之後，預定在下午召開記者會。

劉宥彤早上表示，最近郭台銘母親身體微恙，昨天晚上也去醫院照顧母親，要持續關心身體狀況。

劉宥彤稍後指出，媒體稱郭台銘是因母親身體不適才取消記者會，此為誤會，二者沒有直接關係；關於取消記者會，郭台銘說，由於媒體一定有許多問題想進一步詢問，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今天民調公布後會發先發聲明，擇期再向媒體及國人報告。

媒體詢問，昨天是否開會討論今天的下一步，劉宥彤說，沒有，因為郭台銘昨天去醫院的時間有點晚，他希望大家早點休息。

劉宥彤說，郭台銘從投入選舉開始，每天都馬不停蹄從早上忙到深夜，今天剛好是第90天，郭台銘會想一想怎樣讓國家更好，或下一步對民眾有交代，稍晚會有聲明，之後再跟大家說明。

劉宥彤轉述說，郭台銘表示，由於媒體一定有許多問題想進一步詢問，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今天民調公布後會發先發聲明，擇期再向媒體及國人報告。1080715