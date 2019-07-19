傳港示威者來台尋庇護 總統：基於人道適當處理

總統蔡英文（中）訪問聖露西亞18日（當地時間）第2天行程，被詢及共軍在東南沿海的軍演是例行性還是針對性軍演表示，這些軍事活動，相信所有軍事相關單位都有密切掌握；對於反送中香港示威者來台尋求庇護，總統表示，會基於人道做適當處理。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文今天回答共軍在東南沿海的軍演是例行性還是針對性軍演表示，這些軍事活動，相信所有軍事相關單位都有密切掌握；對於反送中香港示威者來台尋求庇護，總統表示，會基於人道做適當處理。

蔡總統訪問聖露西亞第二天行程，下午出席國士壘人力資源發展中心落成典禮後受訪做了以上表示。

上報日前報導，中國人民解放軍近日在東南沿海等海空域組織例行演習，「環球時報」引述消息人士稱，這次軍演可能「陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊」5大軍種全部參演，是一次高規格、大規模的聯合演習。

該報導表示，美國近日宣布對台灣出售M1A2艾布蘭主力戰車（M1A2T Abrams）等武器，加上台灣總統蔡英文甫過境美國，中國「恰好」挑在最敏感的時機宣布例行軍演。

總統回答記者提問目前掌握的情況是例行性軍演還是針對性軍演表示，中國方面這些軍事活動，國防部及所有軍事單位其實都有密切掌握，看到例行性軍事演習與活動，但也會密切注意是否有其他事情。

媒體報導，10餘名香港示威者近日來台尋求庇護。陸委會日前回應，政府若收到申請，會在尊重人權原則下，由相關單位依法妥適處理。但陸委會並未證實是否接觸示威者及確切人數。

總統今天對此表示，相信有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，會基於人道做適當的處理。（編輯：徐崇哲）1080719

總統蔡英文（左）訪問聖露西亞第2天行程，18日（當地時間）下午出席「國士壘人力資源發展中心」落成典禮，與總理查士納（Allen Chastanet）（右）在典禮中輪流上台致詞。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日