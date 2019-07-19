被指聽國台辦指令作新聞 旺中抗議並提告

旺中集團旗下媒體中國時報社長王丰（後左4）19日與國民黨籍立委費鴻泰（後左起）、賴士葆、沈智慧等人在立法院舉行記者會，對日前金融時報（Financial Times）指稱旺中媒體接受中國國台辦指令一事表達強烈抗議，隨後並到北檢提告。中央社記者施宗暉攝 108年7月19日

（中央社記者劉冠廷台北19日電）針對金融時報指稱旺中集團旗下媒體接受中國國台辦指令作新聞一事，中國時報社長王丰今天召開記者會表達抗議，隨後並到北檢控告金融時報撰稿記者以及引述報導的中央社主管等人。

金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）16日發出一篇英文報導，引述旺中集團旗下中國時報與中天電視未具名的記者，指稱旺中媒體接受中國國台辦指令作新聞。

中國時報社長王丰、律師陳守煌、詹德柱今天下午在立法院召開記者會，對此表達嚴重的抗議，國民黨立委沈智慧、蔣萬安、陳學聖、賴士葆、費鴻泰、無黨籍立委陳玉珍等人到場聲援。

王丰表示，金融時報「刊登完全未經查證的片面報導」，指中國時報、中天電視的編輯部主管聽從國台辦的指令製作新聞，「這個明顯惡意污衊的不實指控，是對中時、中天本著新聞專業及職業良心，認真工作的數千名同仁，專業及人格最大的羞辱與污衊」。

王丰說，他代表旺旺中時媒體集團向席佳琳表達最嚴重的抗議，並嚴正宣示將不惜一切代價堅決採取司法訴訟，捍衛集團及全體同仁的名譽、尊嚴，同時更要為集團的媒體工作夥伴，爭取應有的新聞自由與職業尊嚴。

中國時報社長王丰（左2）19日在立法院舉行記者會，對金融時報（Financial Times）日前報導指稱旺中媒體接受中國國台辦指令作新聞一事，表達最嚴重抗議，國民黨立委沈智慧（左）等人與會力挺。中央社記者施宗暉攝 108年7月19日

席佳琳在16日的報導中說，她向旺旺中時集團提出採訪相關主管的要求，但未得到回應。這篇報導經過中央社等台灣媒體譯發，引來旺中集團的強烈抗議。

對於遭質疑為「紅媒」，王丰在記者會上也說，要向政府當局請教如何定義「紅媒」。他說，如果主張兩岸和平的媒體就叫紅媒，「這根本就是典型的欲加之罪，何患無辭」。

詹德柱則表示，有關民進黨秘書長羅文嘉在15日接受寶島聯播網訪問時指稱，中天電視台有接受中共資助，這點也與事實不符，旺中基於捍衛新聞自由及權益的立場，也會對羅文嘉提起刑事告訴。

曾任記者的立委陳學聖表示，他過去在戒嚴時期全心拚新聞自由，但沒想到拚完之後，看到最捍衛新聞自由的民進黨「反過頭來開始戕害新聞自由」，這是身為新聞界的老兵最痛心的事情。

他說，可以不喜歡某媒體的言論，但絕不能關閉它發聲的管道，反而要捍衛言論自由。他說，媒體能否存活下去，是由閱聽者決定，政府機關沒有權力做任何干涉。

中央社對此發表聲明表示，中央社有信心禁得起檢驗，並請旺中集團自重，勿再恣意對中央社及相關同仁進行不實指控。1080719