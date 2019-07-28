中職明星戰技秀 陳俊秀奪全壘打大賽冠軍[影]

2019中華職棒明星對抗賽28日進行第2天賽程，賽前進行三項戰技秀，全壘打大賽由預賽脫穎而出的陳俊秀（圖）、林益全對決，最後陳俊秀以15發全壘打，擊敗林益全的13轟，奪下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

（中央社記者楊啟芳新北28日電）中華職棒明星賽今天進行第2天賽程，賽前進行三項戰技秀，打準大賽由王威晨及林祖傑並列冠軍，雷射肩大賽由內野手王正棠獲得優勝，全壘打大賽則是陳俊秀擊敗林益全奪冠。

第一項競技是打準大賽，100秒內擊落最多板子的選手奪勝，林立擊落4片、李宗賢4片、王威晨7片、林祖傑7片，因此王威晨與林祖傑並列冠軍。之前其他3名選手都看好王威晨奪冠，李宗賢笑說：「因為只有威晨沒有來試打，應該是他準備好了。」

王威晨表示，「是運氣好，滿好玩的，但打7片不是很滿意，希望可以多一點，明年如果還有，想再參加一次。」並列冠軍的林祖傑則表示，「比賽時沒有時間瞄準，只想辦法打多一點球，拚機率。」林祖傑指出，之前試打時才擊中2片，所以今天7片很滿意。

第二項競技為雷射肩大賽，參賽選手有2名外野手藍寅倫、林哲瑄，還有2名內野手王正棠、王勝偉。選手要從外野丟中在本壘的標靶。最後王正棠以8分奪下冠軍，他表示，「我是把球丟平一點，因為今天風比較大，不知道會怎麼吹，很意外會拿下冠軍。」

僅得到2分的林哲瑄表示，「距離真的滿遠的，表現沒有很好，想控準，但沒辦法控制，跟在比賽時很不一樣。」同為外野手的藍寅倫丟中5分，他也認為，平常比賽有捕手在本壘比較好丟，但不知道為什麼放網子或是標靶難度就變高。

最後壓軸為全壘打大賽，由昨天預賽脫穎而出的陳俊秀、林益全對決，結果陳俊秀以15發全壘打，擊敗林益全13支，奪下冠軍。陳俊秀表示，「沒有想很多，剛好對右打者順風，角度打起來就好。」

林益全則指出，因為今天球落地或出全壘打牆後，裁判才會把下一球拿給餵球投手，因此攻擊節奏不好抓。不過本來林益全昨天的餵球投手林仲秋，有事情無法到場，但今天還是現身球場幫忙餵球，林仲秋說：「他像自己孩子一樣，一定要來。」（編輯：屈享平）1080728

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

2019中華職棒明星對抗賽28日進行第2天賽程，賽前進行三項戰技秀，全壘打大賽由陳俊秀（圖）奪冠，他表示，「沒有想很多，剛好對右打者順風，角度打起來就好」。中央社記者張新偉攝 108年7月28日

2019中華職棒明星對抗賽28日進行第2天賽程，賽前進行三項戰技秀，雷射肩大賽由內野手王正棠（左）奪下冠軍。中央社記者張新偉攝 108年7月28日