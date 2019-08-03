大稻埕情人節活動登場 周邊路段下午交管

影片來源：臺北市政府Taipei City Government YouTube頻道

（中央社記者劉建邦台北3日電）2019大稻埕情人節活動今天登場，晚間將施放480秒煙火。台北市警方預估約10萬人參與，下午6時起針對環河西路等路段交管，建議搭乘捷運至北門站後，步行前往活動現場。

台北市政府今、明2天在大稻埕延平河濱公園舉辦2019大稻埕情人節活動；今晚8時，淡水河3號至5號水門水域將施放480秒煙火，現場有經典情歌演唱、愛情文創市集等活動，4號水門行動旅服站也會提供免費WiFi熱點、緊急充電及在地遊程推薦等服務。

台北市警察局針對活動周邊路段實施分階段交通管制，今天下午6時起，包含涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、忠孝西路、環河北路，管制車輛進入，當地居民除外。

警方指出，晚間8時25分至9時45分，原第一階段管制區域仍維持管制，民生西路與承德路口，管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後人潮疏散。

為避免忠孝橋上觀賞民眾有推擠、溢出車道、落水及遭煙火落塵擊中等狀況，晚間7時起，管制行人上橋，並勸離橋面民眾，防範意外發生。

警方預估活動約有10萬人參加，因周邊停車空間有限，呼籲參與活動民眾搭公車或捷運到場，可從捷運北門站為進、出動線，也可至雙連站出站後，沿民生西路往西步行25分鐘，由5號水門進入活動會場，或從大橋頭站出站後，從延平北路往南步行，到民生西路右轉後直行，約25分鐘抵達活動會場。

警方指出，往南、北方向車流可改道行駛重慶北路或中山北路；行經忠孝橋車流改由中興橋、台北橋，活動周邊嚴禁違規停車。（編輯：謝雅竹）1080803