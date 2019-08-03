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泰國羽球公開賽 周天成闖男單決賽

最新更新：2019/08/03 20:42
台灣羽球一哥周天成3日在泰國羽球公開賽挑落世界排名17的大馬好手李梓嘉，將在4日決賽尋求本季第2座冠軍盃。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成3日在泰國羽球公開賽挑落世界排名17的大馬好手李梓嘉，將在4日決賽尋求本季第2座冠軍盃。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北3日電）台灣羽球一哥周天成今天在2019泰國羽球公開賽男單4強賽，以21比14、22比20挑落世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，打進決賽，尋求本季第2座冠軍盃。

總獎金35萬美元（約新台幣1104萬）的泰國羽球公開賽，屬世界巡迴賽超級500系列，冠軍將可獲得9200分積分。目前世界排名第3的周天成，過去和李梓嘉4度交鋒，雙方勝負各半，最近一次交手，是今年的3月的德國公開賽，當時周天成以直落二拿下勝利。

今天比賽開局，周天成在2比4落後下連拿6分超前，不過李梓嘉逐步收回失土，也在比賽中段將比分扳平。

而周天成在12比12平手之際，再拉出5比0攻勢，重新掌握戰局，加上對手連續失誤丟分，最後周天成在網前截殺先以21比14拿下。

次局兩人展開纏鬥，戰況一路膠著，兩人共17度打平，李梓嘉在尾盤以20比19取得「聽牌」優勢，但他隨後殺球掛網，讓周天成追平比數。

接下來周天成先靠著網前小球得分，取得關鍵超前，隨後再使用對角殺球得分，也以22比20擺脫對手，拿下冠軍賽門票。

這是周天成今年繼超級1000系列的印尼羽球公開賽後，本季第2度打進壓軸決賽，接下來他的對手，將是香港伍家朗與日本好手常山幹太之間的勝方。（編輯：吳協昌）1080803

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