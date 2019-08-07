台灣珍奶全球發燒 六角上半年賺贏去年

（中央社記者江明晏台北7日電）六角去年完成餐食品牌汰弱留強，加上台灣珍奶全球發燒、亞太拓展計劃奏效，帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入成長，累計上半年EPS達4.53元，已賺超過去年一整年。

珍珠奶茶在全球熱潮持續，日出茶太品牌力在大者恆大的推動下，全球展店家數加速成長，同步帶動原物料銷貨收入與加盟及權利金收入的成長，若以全球展店地區來看，亞洲成長性最高，其次是歐洲及澳洲。

六角今天公告2019年第2季財報，合併營收新台幣12.29億元，營業淨利1.57億元，稅後淨利1.02億元，每股稅後盈餘（EPS）2.65元，與去年同期相較分別大幅度成長32.37%、132.8%、123.86%及115.45%，營收與獲利表現皆為歷史單季新高，累計上半年EPS達4.53元，今年上半年已賺超過去年一整年。

六角說明，主要原因在於集團去年完成餐食品牌汰弱留強後，「Chatime日出茶太」前幾大代理商搭上外送平台商機，推升同店銷售成長。

六角集團挾「Chatime日出茶太」力拚全球雙位數成長展店動能，下半年將達成日本展店35家以及印尼300家的里程碑；杭州瑞里旗下「黑瀧堂」及「果麥」茶飲品牌，今年也將瞄準中國西南與東北地區商機，目前在近1500間店規模下，可望挑戰全年展店目標仍維持2成成長。

此外，六角表示，旗下王座國際的「段純貞」及「京都勝牛」將攜手香港Cafe Deco Group 餐飲集團（其士泛亞控股）進軍香港市場，預計10月將在東港城商場開設首店，力拚複製「Chatime日出茶太」全球展店成功經驗，推升餐食品牌的國際化力度，看好獲利表現持續優於營收成長性。（編輯：楊凱翔）1080807