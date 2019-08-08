美禁採購華為 政院：正做資安黑名單最後確認

（中央社記者顧荃台北8日電）美國政府今天正式宣布，13日起禁止聯邦機構採購華為等5家中國企業電訊設備。行政院發言人Kolas表示，政院擬定中的危害國家資安產品清單正在做最後確認，將儘速公布。

美國政府今天頒布臨時規定，依循國防授權法，以涉及國家安全為由，禁止聯邦機構及其承包商採購華為、中興、海康威視、大華科技及海能達等5家中國企業電訊設備，禁令將自13日起生效。

行政院也在4月發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，禁止各機關採購及使用危害國家資通安全的廠商產品；該「原則」適用中央、地方政府各機關，並要求各機關於3個月之內提出可能危害國家資安的產品品牌清單。

政務委員龔明鑫在7月底召開2次跨部會會議後，已初步擬定危害資安商品清單，並送交資安長、行政院副院長陳其邁，但目前尚未公布。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）受訪時表示，這份清單的確已送到院裡，目前正請資安處針對廠商清單進行盤點，了解相關資安技術規範，因牽涉到產業鏈，必須將規定界定清楚，以免引發誤會。將待行政院資通安全處盤點完成後，盡快對外界公布。（編輯：楊凱翔）1080808