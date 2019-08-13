爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

（中央社記者林長順台北13日電）台灣酷兒權益推動聯盟秘書長胡勝翔同性伴侶潘世新於民國106年過世，胡男向勞保局申請喪葬津貼遭拒，訴願失敗後打行政訴訟。台北地方法院判決胡勝翔勝訴。全案可上訴。

胡勝翔與同志伴侶潘世新交往10年後，於104年5月23日舉辦公開儀式婚禮，宴請數10名賓客，兩人於106年6月20日到新北市辦理同性伴侶註記。潘世新發現罹患血管瘤後，一直都由胡勝翔照顧，直到同年11月24日潘世新病逝。

胡勝翔於107年1月31日向勞工保險局申請勞工保險條例第62條被保險人配偶死亡時可以申請的喪葬津貼，勞工保險局拒絕給付，經爭議審定、訴願均遭駁回，向台北地方法院提起行政訴訟。

胡勝翔主張，大法官釋字748號解釋憲法上婚姻的定義是2人建立親密性、排他性的永久結合關係，胡勝翔與潘世新的關係符合憲法上婚姻定義，為憲法意義的配偶。同性註記為同婚專法通過前暫代結婚登記的過渡性措施，胡勝翔與潘世新已辦理公開婚禮、有2人以上證人簽名，也完成同性註記，即已符合民法登記婚要件。

台北地方法院審理後，判決訴願決定、爭議審定及原處分均撤銷，勞保局應作成准予核付胡勝翔於107年1月31日申請勞工保險家屬死亡給付的行政處分。

胡勝翔律師團今天發表聲明指出，目前判決書理由尚未得見，也尚非終局確定判決，但對胡勝翔而言，這是一個階段性的里程碑，終於有政府機構認同從釋字第748號解釋出爐後到施行法立法前，這段期間內的同性配偶權益保障必要性。

律師團呼籲勞保局尊重法院判決，莫再上訴，依法給付喪葬津貼給原告，尊重未亡人及家屬，使潘世新在天之靈可告安息。（編輯：李亨山）1080813