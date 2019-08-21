跆協理事將遞交連署書 罷免理事長吳兩平

跆協理事長吳兩平（圖），近來遭協會監事趙安華指控貪污、出國比賽經費浮報、安插自己兒子在協會任職違反國民體育法。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北21日電）中華跆協近來紛爭不斷，原訂今天下午1時30分將在跆協召開臨時理事會，不料協會大門深鎖，會議也宣布破局，跆協副理事長張火爐強調，明早就會送出罷免理事長吳兩平連署書。

跆協原訂在7月29日要召開理監事聯席會議，不過跆協理事長吳兩平在會議召開前4天，臨時發文通知會議取消，雖然理監事仍照常舉行會議，卻礙於不符程序，因此會議無效。

跆協理事長吳兩平，近來遭協會監事趙安華指控貪污、出國比賽經費浮報、安插自己兒子在協會任職違反國民體育法，吳兩平日前出面反駁，雙方也在媒體上隔空交火。

當時已有部分跆協理事私下醞釀罷免吳兩平，當天會議中共有13名理事簽署罷免連署書，已達3分之1法定門檻，不過張火爐今天強調，當時連署書數量不夠多，聲量不夠強，「所以我們今天會議，除要確認候補的理事可以順利遞補，也希望衝高連署書的份數」。

而今天的臨時理事會，跆協33名理事當中，共有19名理事出席，包含體育署與內政部都有派員列席，不料跆協大門深鎖，導致會議無法召開，後來雖找來鎖匠開鎖，卻發現內門已遭反鎖，歷經2個多小時等待，臨時理事會被迫宣布破局，只能擇期再召開。

會議宣布破局後，張火爐率領理事們在跆協樓下大門表達抗議，並透露至今已累積19份罷免連署書，預計明天一大早，就會將連署書透過雙掛號，寄送至跆拳道協會與體育署和內政部，正式啟動罷免程序。

張火爐無奈地表示，吳兩平不願召開理事會，甚至連續杯葛或阻止會議舉行，就連2名理事請辭，候補理事也無法順利遞補。

也有部分理事私下表示，他們依照正常程序舉辦臨時理事會，也歡迎吳兩平自己出面說明，若他真有做不對的地方，只要一句道歉就能解決，也不必把場面弄得這麼僵，讓外界看笑話。（編輯：張芷瑄）1080821

中華民國跆拳道協會原定21日下午召開臨時理事會，不料協會大門深鎖，會議也宣布破局，跆協副理事長張火爐（前右2）向內政部與體育署官員詢問會議程序等問題。中央社記者龍柏安攝 108年8月21日